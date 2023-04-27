Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині повернули світло в село, знеструмлене з початку війни arrow

На Харківщині повернули світло в село, знеструмлене з початку війни

27 квітня 2023 13:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині повернули світло в село, знеструмлене з початку війни
Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба Харківобленерго
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Фахівці Балаклійського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання в селі Норцівка Ізюмського району. Населений пункт було знеструмлено з 10 березня минулого року.

Про це повідомляють у Харківобленерго.

Читайте також:

Роботи з відновлення електропостачання

Для відновлення електропостачання в селі Норцівка було замінено три трансформатори, 2,8 км проводу повітряної лінії 10 кВ та 1,7 км 0,4 кВ. 

"Це село знаходилося на лінії зіткнення, тому пошкодження мережі були колосальні. Обстрілами було зруйновано кожний проліт. До того ж територію повинні були ретельно обстежити сапери. Наразі село повністю заживлено, електрику вже підведено до 23 домоволодінь з 96", — розповідають енергетики. 

Фахівці Харківоблнерго продовжують працювати над відновленням електропостачання в населених пунктах, які найбільше постраждали від бойових дій. У найближчих планах фахівців Балаклійського РЕМ повернення світла до сіл Першотравневе, Берестянки, Волвенкове та Мирна Долина.  

Нагадаємо, що газовики повернули газопостачання для майже 100 осель у Великих Проходах на Харківщині. Село, що розташоване за 10 кілометрів від кордону, було окуповане з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ та звільнене у вересні 2022 року після успішного контрнаступу Сил оборони.

Також ми писали про те, що на Харківщині у село, через яке проходила лінія фронту, повертають світло. За словами енергетиків, пошкодження тут були надзвичайні, адже під час окупації російські агресори використовували опори лінії електропередачі для укріплення вогневих позицій у населеному пункті. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB