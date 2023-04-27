На Харківщині повернули світло в село, знеструмлене з початку війни

Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба Харківобленерго

Фахівці Балаклійського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання в селі Норцівка Ізюмського району. Населений пункт було знеструмлено з 10 березня минулого року.

Про це повідомляють у Харківобленерго.

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Для відновлення електропостачання в селі Норцівка було замінено три трансформатори, 2,8 км проводу повітряної лінії 10 кВ та 1,7 км 0,4 кВ.

"Це село знаходилося на лінії зіткнення, тому пошкодження мережі були колосальні. Обстрілами було зруйновано кожний проліт. До того ж територію повинні були ретельно обстежити сапери. Наразі село повністю заживлено, електрику вже підведено до 23 домоволодінь з 96", — розповідають енергетики.

Фахівці Харківоблнерго продовжують працювати над відновленням електропостачання в населених пунктах, які найбільше постраждали від бойових дій. У найближчих планах фахівців Балаклійського РЕМ — повернення світла до сіл Першотравневе, Берестянки, Волвенкове та Мирна Долина.

Нагадаємо, що газовики повернули газопостачання для майже 100 осель у Великих Проходах на Харківщині. Село, що розташоване за 10 кілометрів від кордону, було окуповане з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ та звільнене у вересні 2022 року після успішного контрнаступу Сил оборони.

Також ми писали про те, що на Харківщині у село, через яке проходила лінія фронту, повертають світло. За словами енергетиків, пошкодження тут були надзвичайні, адже під час окупації російські агресори використовували опори лінії електропередачі для укріплення вогневих позицій у населеному пункті.