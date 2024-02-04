Прошедшие сутки россияне обстреливали Харьковщину — есть раненый

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские военные обстреляли населенные пункты Харьковской области в субботу вечером, 3 февраля. В результате атаки были повреждены гражданские объекты — дома и домовладения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Обстрелы Харьковщины 3 февраля

Город Волчанск оккупанты обстреляли из минометов — там повреждены частные домовладения и многоквартирный жилой дом.

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

А около 16.20 россияне из артиллерии обстреляли село Глушковка Куриловской территориальной громады, там был ранен мирный житель.

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также в 14:00 РФ скинула одну авиационную бомбу на село Григорьевка Великобурлукской территориальной общины.

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате вражеских атак в населенных пунктах повреждены частные жилые дома и хозяйственные здания.

Обломки ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура

Стражи порядка зафиксировали последствия вражеских обстрелов Харьковщины и начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, что российские оккупанты в течение суток 4 февраля снова атаковали Харьковскую область. В результате атаки захватчиков ранен гражданский мужчина.

Кроме того, 3 февраля враг нанес удар по Купянску. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.