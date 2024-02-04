Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Прошедшие сутки россияне обстреливали Харьковщину — есть раненый arrow

Прошедшие сутки россияне обстреливали Харьковщину — есть раненый

4 февраля 2024 16:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Прошедшие сутки россияне обстреливали Харьковщину — есть раненый
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные обстреляли населенные пункты Харьковской области в субботу вечером, 3 февраля. В результате атаки были повреждены гражданские объекты — дома и домовладения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

Обстрелы Харьковщины 3 февраля

Город Волчанск оккупанты обстреляли из минометов — там повреждены частные домовладения и многоквартирный жилой дом.

null
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

А около 16.20 россияне из артиллерии обстреляли село Глушковка Куриловской территориальной громады, там был ранен мирный житель.

null
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также в 14:00 РФ скинула одну авиационную бомбу на село Григорьевка Великобурлукской территориальной общины.

null
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате вражеских атак в населенных пунктах повреждены частные жилые дома и хозяйственные здания.

null
Обломки ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура

Стражи порядка зафиксировали последствия вражеских обстрелов Харьковщины и начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

null
Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, что российские оккупанты в течение суток 4 февраля снова атаковали Харьковскую область. В результате атаки захватчиков ранен гражданский мужчина.

Кроме того, 3 февраля враг нанес удар по Купянску. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.

Офис генерального прокурора
Харьковская область
обстрелы
прокуратура
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме