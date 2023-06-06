На Харківщині внаслідок пошкодження трубопроводу з аміаком стався витік 134 тонн хімречовини,— Синєгубов

Брифінг керівників ГУ Нацполіції у Харківськії області, Харківської ОВА та ГУ ДСНС у Харківькій області. Фото: Новини.LIVE.

Внаслідок розгерметизації трубопроводу після обстрілу Куп’янського району стався витік технічного аміаку на ділянці 2,2 кілометри. Постраждалих внаслідок події немає.

Про це під час брифінгу розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Витік аміаку

За данними Синєгубова, внаслідок російського обстрілу біля села Масютівка була пошкоджена аміакопровід "Тольятті – Одеса". Ділянка, на якій сталося пошкодження, охоплювала 12 км, на цій дистанції знаходилося 700 тонн технічного аміаку.

"Спрацювали запобіжні клапани зворотного тиску. Зупинили порив та витік аміаку на ділянці 2,3 км. Оптимістично для нас щодо розвитку ситуації. За нашими підрахунками, стався витік 134 тонн аміаку", — повідомив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА зявив, що на місці були проведені заміри, перевищень допустимих показників у повітря не виявлено.

"Вимірювання аміаку у повітрі показало у найближчих населених пунктах, у Масютівці 7 мг на метр кубічний — до 10 мг це норма. Якщо брати Куп'янськ, то там нульові показники. Життю та здоров'ю людей нічого не загрожують. Не виключаємо повторних спроб обстрілу цього трубопроводу. Можемо очкувати від ворога все що завгодно", — розповів очільник обласі.

Нагадаємо, що на Харківщині окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

Як повідомляє обласна влада, ситуація наразі конрольована, а штаб продовжує слідкувати за рівнем забруднення повітря. Заміри у місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня. За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає.