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В Харьковской области 85 населенных пунктов обесточены из-за военных действий,— Синегубов

14 июня 2023 17:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области 85 населенных пунктов обесточены из-за военных действий, — Синегубов
Местная жительница в Харьковской области. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В настоящее время электричество в Харьковской области восстановлено для около 90% потребителей. Без электричества остается 85 населенных пунктов, находящихся в 5 км от границы с РФ и линии фронта.

Об этом сообщил в эфире марафона "Єдині новини" глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Восстановительные работы

Глава Харьковской ОВА рассказал, что чтобы восстановить электросети в этих насленных пунктах, их нужно разминировать. Но из-за ситуации там сейчас, это фактически невозможно. Однако глава области отмечает — жители этих сел также будут со светом.

"Мы делаем все, чтобы возобновить питание и в этих населенных пунктах" , — заявляет Синегубов.

Глава Харьковской ОВА рассказал, что поскольку сети в этих населенных пунктах были полностью разрушены и их надо отстраивать с нуля, энергетики сейчас работают по заявкам людей.

"Есть села, где должны были проживать 1,5 тысячи человек, а живут 7 человек. Поэтому восстанавливать электроэнергию, расходуя ресурс, в пустые или разрушенные жилые дома пока нет смысла. Когда есть заявки жильцов, мы на них реагируем", — говорит глава области.

Обстрелы области

Также Синегубов во время прямого эфира рассказал, российские оккупанты ежедневно терроризируют огнем пограничные населенные пункты области. За прошедшие сутки около 20 городов и сел Харьковщина находились под вражескими обстрелами. В последнее время враг все чаще использует против гражданских объектов региона ударные дроны-камикадзе типа Shahed.

За последние две недели россияне вели прицельный огонь по магистральному аммиакопроводу в Купянском районе.

"Наши эксперты не фиксируют утечку технического аммиака, остающегося в трубах. Пока угрозы для населения и экологии нет",— заявил Синегубов.

Напомним, что на этой неделе российские кафиры вчера обстреляли населенные пункты Харьковской области, а ночью нанесли дроновый удар по самому Харькову . В Купянском районе пострадали два человека.

Также мы рассказывали, что на Харьковщине после обстрела произошла утечка 134 тонн аммиака после вражеского обстрела . Пострадавших в результате происшествия нет.

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