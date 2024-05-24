Потужний вибух в Харкові вдень 24 травня

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: відкриті джерела

У Харкові у п'ятницю, 24 травня, пролунав потужний вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибух у Харкові 24 травня

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!", — написав міський голова.

Скриншот допису Терехова

Водночас голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни завдають ударів по місту та району й закликав мешканців бути обережними.

Скриншот допису Синєгубова

Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. На тлі цього існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 17:10 повітряну тривогу оголошено у Харківській, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч на 24 травня загарбники атакували об'єкти залізниці у Харківській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

Також 23 травня під час ракетного удару по Харкову було знищено друкарню. Через російську агресію загинули семеро людей та ще 21 людина зазнала поранень.