В Харьковской области были слышны взрывы — в прокуратуре рассказали о разрушениях
В Харьковской области российская армия нанесла очередной авиационный удар по Золочеву. Ряд зданий получили повреждения, однако обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в пятницу, 24 мая.
Российские обстрелы Харьковщины
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Было установлено, что 24 мая около 14:00 российские захватчики в очередной раз совершили авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района.
Повреждения получили здания гражданского предприятия и не менее семи жилых домов. К счастью, обошлось без жертв.
Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли обломки авиационного боеприпаса.
Напомним, в ночь на 24 мая захватчики атаковали объекты железной дороги в Харьковской области. В результате обстрела повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.
Также 23 мая во время ракетного удара по Харькову была уничтожена типография. Из-за российской агрессии погибли 7 человек и еще 21 человек получил ранения.
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