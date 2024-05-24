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В Харьковской области были слышны взрывы — в прокуратуре рассказали о разрушениях

24 мая 2024 23:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области были слышны взрывы — в прокуратуре рассказали о разрушениях
Женщина возле изувеченного обстрелом дома. Фото: Харьковская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области российская армия нанесла очередной авиационный удар по Золочеву. Ряд зданий получили повреждения, однако обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в пятницу, 24 мая.

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Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Было установлено, что 24 мая около 14:00 российские захватчики в очередной раз совершили авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района.

Повреждения получили здания гражданского предприятия и не менее семи жилых домов. К счастью, обошлось без жертв.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли обломки авиационного боеприпаса.

обстрел
Поврежденный обстрелом дом. Фото: Харьковская областная прокуратура
обстерл
Работники прокуратуры возле здания. Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел
Дом с разбитыми окнами. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в ночь на 24 мая захватчики атаковали объекты железной дороги в Харьковской области. В результате обстрела повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

Также 23 мая во время ракетного удара по Харькову была уничтожена типография. Из-за российской агрессии погибли 7 человек и еще 21 человек получил ранения.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

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