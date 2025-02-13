РФ обстріляла Харківщину: пошкоджені будинки, — ОВА

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Харківська ОВА

Російські війська протягом минулої доби активно обстрілювали населені пункти Харківської області. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріли Харківщини на 13 лютого

Вчора о 21:48 росіяни обстріляли село Рокитне Харківського району, там знайшли уламки безпілотника "шахед". А о 21:45 внаслідок падіння БпЛА у лісосмузі пошкоджено скління та паркан двох приватних будинків і АЗС.

О 13:00 ворог атакував село Гороховатка Ізюмського району, через що пошкоджено скління вікон та двері магазину, а також автомобіль швидкої допомоги.

Швидка допомога. Фото: Харківська ОВА

О 12:30 Росія скинула КАБ на село Карасівка Богодухівського району: пошкоджено 10 приватних будинків та господарчі споруди.

Крім того, вранці, о 09:36 окупанти обстріляли з РСЗВ село Піски-Радьківські Ізюмського району. У населеному пункті пошкоджено скління вікон та дах будинку.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, попередньої доби через російські атаки на Харківщині було пошкоджено цивільні помешкання.

А 11 лютого РФ атакувала КАБами селище Золочів у Харківській області, зруйновано приватний будинок.