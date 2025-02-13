РФ обстреляла Харьковскую область: повреждены дома, — ОВА

На Харьковщине были слышны взрывы — сводка ОВА о последствиях
Российские войска в течение минувших суток активно обстреливали населенные пункты Харьковской области. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрелы Харьковщины на 13 февраля
Вчера в 21:48 россияне обстреляли село Ракитное Харьковского района, там нашли обломки беспилотника "шахед". А в 21:45 в результате падения БпЛА в лесополосе повреждено остекление и забор двух частных домов и АЗС.
В 13:00 враг атаковал село Гороховатка Изюмского района, из-за чего повреждены остекление окон и двери магазина, а также автомобиль скорой помощи.
В 12:30 Россия сбросила КАБ на село Карасовка Богодуховского района: повреждены 10 частных домов и хозяйственные постройки.
Кроме того, утром, в 09:36 оккупанты обстреляли из РСЗО село Пески-Радьковские Изюмского района. В населенном пункте повреждено остекление окон и крыша дома.
Напомним, в предыдущие сутки из-за российских атак на Харьковщине были повреждены гражданские помещения.
А 11 февраля РФ атаковала КАБами поселок Золочев в Харьковской области, разрушен частный дом.
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