На Харьковщине из-за боевых действий погибли два человека

Последствия обстрела Харьковщины. Фото архивное: Олег Синегубов

В Волчанской громаде Харьковской области из-за боевых действий погибли два человека во вторник, 14 мая. Это 80-летняя женщина и 83-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Боевые действия в Харьковской области

"В результате боевых действий 14 мая в Волчанской общине Чугуевского района погибли двое местных жителей", — написал Синегубов, говоря о гибели гражданских.

Отмечается, что в Волчанске из-за боевых действий произошло возгорание частного дома, где погибла 80-летняя женщина. В селе Гатище смертельное осколочное ранение получил 83-летний мужчина.

"Оккупанты продолжают применять против гражданских все виды вооружения", — написал Синегубов.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, за минувшие сутки под ударом врага было более 30 населенных пунктов региона, есть погибшие и раненые. Кроме того, из-за наступательных российских действий из прифронтовых районов Харьковщины идет эвакуация людей.

В тот же день русские военные продолжали тактические наступления на север и северо-восток от города Харькова. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия ставит перед собой цель быстро создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, а не продвижение вглубь территории.