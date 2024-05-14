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На Харьковщине из-за боевых действий погибли два человека

14 мая 2024 13:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Харьковщине из-за боевых действий погибли два человека
Последствия обстрела Харьковщины. Фото архивное: Олег Синегубов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Волчанской громаде Харьковской области из-за боевых действий погибли два человека во вторник, 14 мая. Это 80-летняя женщина и 83-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"В результате боевых действий 14 мая в Волчанской общине Чугуевского района погибли двое местных жителей", — написал Синегубов, говоря о гибели гражданских.

Отмечается, что в Волчанске из-за боевых действий произошло возгорание частного дома, где погибла 80-летняя женщина. В селе Гатище смертельное осколочное ранение получил 83-летний мужчина.

"Оккупанты продолжают применять против гражданских все виды вооружения", — написал Синегубов.

Боевые действия в Харьковской области
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

 

Напомним, за минувшие сутки под ударом врага было более 30 населенных пунктов региона, есть погибшие и раненые. Кроме того, из-за наступательных российских действий из прифронтовых районов Харьковщины идет эвакуация людей.

В тот же день русские военные продолжали тактические наступления на север и северо-восток от города Харькова. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия ставит перед собой цель быстро создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, а не продвижение вглубь территории.

война
Харьков
украинцы
Харьковская область
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война в Украине
погибшие
наступление

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