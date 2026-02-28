Атака РФ на Харківщину 27-28 лютого — поліція показала наслідки

На Харківщині через обстріли постраждали цивільні
Російські війська протягом доби завдали ударів по Харкову та кількох районах області. Поранень зазнали мирні жителі, серед них — діти.
Про це розповіли в поліції Харківської області, повідомляє Новини.LIVE.
Ударів зазнали Харків і п'ять районів області
Протягом 27–28 лютого війська РФ обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп’янського, Богодухівського і Чугуївського районів. За даними поліції, окупанти застосовували безпілотники різних типів, РСЗВ та керовані авіабомби.
У Харкові зафіксовано влучання в Основ’янському та Новобаварському районах.
У селі Верхня Роганка Харківського району внаслідок удару постраждали п’ятеро людей, серед яких 4-річний хлопчик і 9-річна дівчинка. У потерпілих — гостра реакція на стрес. У будинку родини виникла пожежа.
У селі Великі Хутори FPV-дрон атакував автомобіль — поранення отримав 54-річний чоловік. Також безпілотники пошкодили карету швидкої допомоги у Грушівці Куп’янського району та два службові автомобілі поліцейських. Обійшлося без постраждалих.
Пошкодження зафіксовано у Золочеві, Шевченковому, Голубівці, Білому Колодязі, Зарічному, Ізюмі та Осколі. Зокрема, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, магазини, автомобілі та лінії електропередач. У Шестаковому безпілотники вдарили по агропідприємству — пошкоджено корівник і молочний блок. Поранення отримали вісім голів великого рогатого скоту.
За добу поліцейські провели 25 оглядів місць подій та відкрили 18 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.
З початку повномасштабного вторгнення в області зареєстровано понад 28 тисяч воєнних злочинів.
У поліції нагадали, що жителі небезпечних районів можуть звернутися за допомогою для евакуації за номером 102.
Вчора, 27 лютого, російський дрон впав на території одного з навчальних закладів у Харкові.
Раніше ми писали, що РФ атакувала ферму на Харківщині. Загинуло близько 100 свиней.
Також повідомляли, що український волонтер і телеведучий Денис Христов потрапив під російський обстріл у Харківській області.
Читайте Новини.LIVE!