Атака РФ на Харківщину 27-28 лютого — поліція показала наслідки

Зруйнований будинок. Фото: поліція Харківської області

Російські війська протягом доби завдали ударів по Харкову та кількох районах області. Поранень зазнали мирні жителі, серед них — діти.



Про це розповіли в поліції Харківської області, повідомляє Новини.LIVE.

Ударів зазнали Харків і п'ять районів області

Протягом 27–28 лютого війська РФ обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп’янського, Богодухівського і Чугуївського районів. За даними поліції, окупанти застосовували безпілотники різних типів, РСЗВ та керовані авіабомби.

У Харкові зафіксовано влучання в Основ’янському та Новобаварському районах.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: поліція Харківської області

У селі Верхня Роганка Харківського району внаслідок удару постраждали п’ятеро людей, серед яких 4-річний хлопчик і 9-річна дівчинка. У потерпілих — гостра реакція на стрес. У будинку родини виникла пожежа.

Розбита машина через удар дрону. Фото: поліція Харківської області

У селі Великі Хутори FPV-дрон атакував автомобіль — поранення отримав 54-річний чоловік. Також безпілотники пошкодили карету швидкої допомоги у Грушівці Куп’янського району та два службові автомобілі поліцейських. Обійшлося без постраждалих.

Пошкодження зафіксовано у Золочеві, Шевченковому, Голубівці, Білому Колодязі, Зарічному, Ізюмі та Осколі. Зокрема, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, магазини, автомобілі та лінії електропередач. У Шестаковому безпілотники вдарили по агропідприємству — пошкоджено корівник і молочний блок. Поранення отримали вісім голів великого рогатого скоту.

Скриншот повідомлення поліції Харківської області

За добу поліцейські провели 25 оглядів місць подій та відкрили 18 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

З початку повномасштабного вторгнення в області зареєстровано понад 28 тисяч воєнних злочинів.

У поліції нагадали, що жителі небезпечних районів можуть звернутися за допомогою для евакуації за номером 102.



