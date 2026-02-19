Російський обстріл Харківщини 19 лютого — ворог вбив 100 свиней

Росія атакувала Харківщину та вбила 100 свиней — фото
Російські окупанти у четвер, 19 лютого, атакували село Дворічний Кут у Харківській області. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, а також загинуло близько 100 свиней.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Харківщини 19 лютого
Російські загарбники атакували ферму, внаслідок чого загинули свійські тварини.
"Виникли пожежа на даху будівлі ферми, зафіксовані руйнації", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС повідомили, що разом із рятувальниками під час ліквідації наслідків російської атаки працювали сапери та офіцер-рятувальник громади.
Російські обстріли Харківщини
Російські окупанти 18 лютого атакували декілька населених пунктів Харківської області. Внаслідок ударів зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури, а також є руйнування електромереж.
А через російську атаку на Лозову 19 лютого було знеструмлено найбільшу котельну міста.
Крім того, ворог активно завдавав ударів по Харківщині 17 лютого. Відомо про загибель цивільної жінки.
