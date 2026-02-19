Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росія атакувала Харківщину та вбила 100 свиней — фото

Росія атакувала Харківщину та вбила 100 свиней — фото

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 18:19
Російський обстріл Харківщини 19 лютого — ворог вбив 100 свиней
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Харківщини 19 лютого. Фото: ДСНС

Російські окупанти у четвер, 19 лютого, атакували село Дворічний Кут у Харківській області. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, а також загинуло близько 100 свиней.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Російський обстріл Харківщини 19 лютого

Російські загарбники атакували ферму, внаслідок чого загинули свійські тварини. 

Російський обстріл Харківщини 19 лютого
Удар Росії по Харківщині 19 лютого. Фото: ДСНС
Обстріл Харківщини 19 лютого
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС

"Виникли пожежа на даху будівлі ферми, зафіксовані руйнації", — йдеться у повідомленні.

Удар Росії по Дворічному Куті Харківщини 19 лютого
Атака Росії на Харківську область. Фото: ДСНС
Рятувальники у Харківській області
Рятувальники. Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що разом із рятувальниками під час ліквідації наслідків російської атаки працювали сапери та офіцер-рятувальник громади.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Російські обстріли Харківщини

Російські окупанти 18 лютого атакували декілька населених пунктів Харківської області. Внаслідок ударів зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури, а також є руйнування електромереж.

А через російську атаку на Лозову 19 лютого було знеструмлено найбільшу котельну міста.

Крім того, ворог активно завдавав ударів по Харківщині 17 лютого. Відомо про загибель цивільної жінки.

війна тварини ДСНС Харківська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації