На Харьковщине из-за российского обстрела пострадали пять человек

Спасатели тушат пожар после обстрела Харьковщины. Фото: ГСЧС

Россияне в очередной раз атаковали Харьковскую область. В ночь на 18 марта оккупанты ударили беспилотником по жилому сектору поселка Золочев Богодуховского района. В результате обстрела пострадали пять человек.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Последствия удара по жилому сектору

По информации ГСЧС, российские войска атаковали жилой сектор поселка Золочев Богодуховского района ударным беспилотником. Из-за обстрела произошел масштабный пожар.

"Горели конструктивные элементы двух разрушенных частных жилых домов на площади 180 кв. м", — говорится в сообщении.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Пожар из-за российского обстрела. Фото: ГСЧС

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС

По состоянию на 09:00 известно о пяти пострадавших. Спасатели работали на месте и ликвидировали последствия атаки, даже несмотря на угрозу повторных вражеских обстрелов.

Пожар в доме после атаки РФ. Фото: ГСЧС

Последствия российского удара. Фото: ГСЧС

Атаки по Харьковской области

Ранее оккупанты также атаковали Чугуевскую громаду Харьковской области. В Воздушных силах предупреждали о группе ударных БпЛА, после чего в регионе раздались мощные взрывы.

Также россияне ударили по пригородному поезду на Харьковщине. Его атаковали дроном. В результате удара ранения получили машинист и его помощник.

Кроме того, РФ ударила по спасателям на Харьковщине и ранила людей. Дроном оккупанты атаковали жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района.

