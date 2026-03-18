На Харьковщине из-за российского обстрела пострадали пять человек
Россияне в очередной раз атаковали Харьковскую область. В ночь на 18 марта оккупанты ударили беспилотником по жилому сектору поселка Золочев Богодуховского района. В результате обстрела пострадали пять человек.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.
Последствия удара по жилому сектору
По информации ГСЧС, российские войска атаковали жилой сектор поселка Золочев Богодуховского района ударным беспилотником. Из-за обстрела произошел масштабный пожар.
"Горели конструктивные элементы двух разрушенных частных жилых домов на площади 180 кв. м", — говорится в сообщении.
По состоянию на 09:00 известно о пяти пострадавших. Спасатели работали на месте и ликвидировали последствия атаки, даже несмотря на угрозу повторных вражеских обстрелов.
Атаки по Харьковской области
Ранее оккупанты также атаковали Чугуевскую громаду Харьковской области. В Воздушных силах предупреждали о группе ударных БпЛА, после чего в регионе раздались мощные взрывы.
Также россияне ударили по пригородному поезду на Харьковщине. Его атаковали дроном. В результате удара ранения получили машинист и его помощник.
Кроме того, РФ ударила по спасателям на Харьковщине и ранила людей. Дроном оккупанты атаковали жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района.
