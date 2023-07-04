В Харьковской области из-за вражеских обстрелов пострадали жилые дома, — Синегубов

Правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Оккупанты в течение суток обстреляли из минометов и артиллерии Ветеринарное, Казачью Лопань Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Петро-Ивановку, Новомлынск Купянского района. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и территория фермы.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов

Около 14:00 в Чернещине Изюмского района произошли обстрелы, повреждена территория фермы, без пострадавших.

В 14.20 оккупанты обстреляли пгт. Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены жилые дома, к счастью, без жертв. Предварительно, обстрел происходил из танков. В населенном пункте раздалось около 10 взрывов.

В 14.30 армия РФ нанесла удары по Петропавловке Купянского района, без пострадавших.

В 17.40 произошел минометный обстрел с. Колесниковка на Купянщине. Без пострадавших.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Минная опасность

Также глава области пишет, что в Изюме на взрывном устройстве подорвался мужчина 32 лет, получил минно-взрывные травмы, госпитализирован в тяжелом состоянии.

"За сутки пиротехнические подразделения обследовали 6,4 га территории Харьковщины, где обнаружили и обезвредили 85 взрывоопасных предметов. К работам привлекли 163 специалиста и 64 единицы техники", — рассказывает председатель Харьковской ОВА.

Напомним, что до этого враг нанес авиационный удар в районе Плетеновки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанска.

Также мы писали о том, что жители Харьковской области начали получать средства за разрушенные дома по государственной программе. На сегодняшний день комиссии уже приняли решение о предоставлении 108 компенсаций.