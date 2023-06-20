На Харьковщине из-за вражеских обстрелов пострадал человек

Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

За прошедшие сутки враг продолжал из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области. В результате очередного вражеского обстрела Волчанская травмирована мирная жительница

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Последствия обстрела Волчанская

По данным следствия, сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по г. Волчанск. Получила ранение 58-летняя местная жительница. Она госпитализирована в больницу.

"В результате вчерашних обстрелов Волчанская со стороны российских военных произошло возгорание дома площадью 300 кв. м. Повреждены и другие частные домовладения", — рассказывают в прокуратуре.

Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Следственно-прокурорская группа зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ. При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы за сутки

В частности, под вражеским огнем находились также: Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Липцы, Терновая, Старица, Огурцово, Охримовка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лютовка, Ивашки и другие населенные пункты.

"В результате вражеских обстрелов возле сел. Ковшаровка и Глушковка Купянского района произошли лесные пожары", — пишет у себя в Telegram-канале глава Харьковской области Олег Синегубов.

Напомним, что на выходных оккупанты из артиллерии снова обстреляли жилые дома жителей Харьковщины.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области российская ракета попала в гражданский автомобиль. В автомобиле находились четыре человека, все они погибли.