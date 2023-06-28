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На Харківщині до електромережі підключили ще одне деокуповане село

28 червня 2023 15:12
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині до електромережі підключили ще одне деокуповане село
Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба АТ "Харківобленерго"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Фахівці "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Верхній Салтів Чугуївського району. Відновлювати електропостачання було складно через щільну замінованість, а також непросту військову ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Харківобленерго". 

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Відновлення електропостачання 

Населений пункт тривалий час перебував під окупацією ворога і зазнав руйнувань в результаті бойових дій, які точилися на території громади.

"Пошкоджень зазнало близько 80% електромережі. Зараз роботи завершено, і Верхній Салтів, де у нас 193 точки обліку, повністю заживлено", — зазначають енергетики. 

Енергетиками довелося працювати у чіткій взаємодії із саперами. Через ворожі обстріли поблизу села деякі ділянки доводилося ремонтувати декілька разів. 

Станом на 28 червня відновлювальні роботи у громаді завершено, наразі у населеному пункті повністю заживлено 193 точки обліку. 

Нагадаємо, що фахівці АТ "Харківобленерго" продовжують відновлювальні роботи у селі Черкаські Тишки Харківського району. В цьому населеному пункті ворог зруйнував майже 90% електромереж.

Також ми розповідали, що світло повернули жителям села Мосьпанове Малинівської громади Чугуївського району. Через знищення ворогом майже 80% електромереж жителі цього села не мали електрики більше року.

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