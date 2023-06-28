На Харківщині до електромережі підключили ще одне деокуповане село

Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба АТ "Харківобленерго"

Фахівці "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Верхній Салтів Чугуївського району. Відновлювати електропостачання було складно через щільну замінованість, а також непросту військову ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Харківобленерго".

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Населений пункт тривалий час перебував під окупацією ворога і зазнав руйнувань в результаті бойових дій, які точилися на території громади.

"Пошкоджень зазнало близько 80% електромережі. Зараз роботи завершено, і Верхній Салтів, де у нас 193 точки обліку, повністю заживлено", — зазначають енергетики.

Енергетиками довелося працювати у чіткій взаємодії із саперами. Через ворожі обстріли поблизу села деякі ділянки доводилося ремонтувати декілька разів.

Станом на 28 червня відновлювальні роботи у громаді завершено, наразі у населеному пункті повністю заживлено 193 точки обліку.

Нагадаємо, що фахівці АТ "Харківобленерго" продовжують відновлювальні роботи у селі Черкаські Тишки Харківського району. В цьому населеному пункті ворог зруйнував майже 90% електромереж.

Також ми розповідали, що світло повернули жителям села Мосьпанове Малинівської громади Чугуївського району. Через знищення ворогом майже 80% електромереж жителі цього села не мали електрики більше року.