В Харьковской области к электросети подключили еще одну деоккупированную деревню

Специалисты Харьковоблэнерго возобновляют электроснабжение. Фото: пресс-служба АО "Харьковоблэнерго"

Специалисты "Харьковоблэнерго" полностью возобновили электроснабжение в селе Верхний Салтов Чугуевского района. Возобновлять электроснабжение было сложно из-за плотной заминированности, а также непростой военной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковоблэнерго".

Читайте также:

Восстановление электроснабжения

Населенный пункт долгое время находился под оккупацией врага и получил разрушения в результате боевых действий, которые велись на территории общины.

"Повреждения получили около 80% электросети. Сейчас работы завершены, и Верхний Салтов, где у нас 193 точки учета, полностью заживлены", — отмечают энергетики.

Энергетиками пришлось работать в четком взаимодействии с саперами. Из-за вражеских обстрелов вблизи села некоторые участки приходилось ремонтировать несколько раз.

По состоянию на 28 июня восстановительные работы в общине завершены, в настоящее время в населенном пункте полностью заживлены 193 точки учета.

Напомним, что специалисты АО "Харьковоблэнерго" продолжают восстановительные работы в селе Черкасские Тишки Харьковского района. В этом населенном пункте враг разрушил почти 90% электросетей.

Также мы рассказывали, что свет вернули жителям села Мосьпаново Малиновской общины Чугуевского района. Из-за уничтожения врагом почти 80% электросетей у жителей этого села не было электричества больше года.