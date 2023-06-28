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В Харьковской области к электросети подключили еще одно деоккупированное село

28 июня 2023 15:12
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области к электросети подключили еще одну деоккупированную деревню
Специалисты Харьковоблэнерго возобновляют электроснабжение. Фото: пресс-служба АО "Харьковоблэнерго"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Специалисты "Харьковоблэнерго" полностью возобновили электроснабжение в селе Верхний Салтов Чугуевского района. Возобновлять электроснабжение было сложно из-за плотной заминированности, а также непростой военной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковоблэнерго".

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Восстановление электроснабжения

Населенный пункт долгое время находился под оккупацией врага и получил разрушения в результате боевых действий, которые велись на территории общины.

"Повреждения получили около 80% электросети. Сейчас работы завершены, и Верхний Салтов, где у нас 193 точки учета, полностью заживлены", — отмечают энергетики.

Энергетиками пришлось работать в четком взаимодействии с саперами. Из-за вражеских обстрелов вблизи села некоторые участки приходилось ремонтировать несколько раз.

По состоянию на 28 июня восстановительные работы в общине завершены, в настоящее время в населенном пункте полностью заживлены 193 точки учета.

Напомним, что специалисты АО "Харьковоблэнерго" продолжают восстановительные работы в селе Черкасские Тишки Харьковского района. В этом населенном пункте враг разрушил почти 90% электросетей.

Также мы рассказывали, что свет вернули жителям села Мосьпаново Малиновской общины Чугуевского района. Из-за уничтожения врагом почти 80% электросетей у жителей этого села не было электричества больше года.

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