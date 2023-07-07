В Харьковской области разрешили восстановить традиционное офлайн обучение: что известно
Решение о разрешении на восстановление традиционного офлайн обучения в учебных заведениях приняли на заседании Совета обороны области. Оно касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего и высшего образования.
Об этом сообщает Харьковская ОВА на своем сайте.
Оффлайн обучение
Обязательное условие для старта офлайн-обучения — наличие в учебном заведении специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовность системы оповещения и т.д.
Решение Совета обороны касается дошкольного, школьного, профессионального, предвысшего, высшего образования.
"Отмечаю, наличие специальных укрытий, отвечающих требованиям ДБН, готовность системы оповещения, определения путей эвакуации, создания запасов воды и медикаментов, проведение уроков безопасности по действиям в случае воздушной тревоги является обязательным требованием. Безопасность людей — прежде всего", — отметил Олег Синегуб.
При реализации этих мероприятий — учредители учебных заведений и их руководители должны определить формат обучения в своих заведениях.
Напомним, что в харьковских школах устанавливали окна по вдвое завышенным ценам.
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