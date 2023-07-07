В Харьковской области разрешили восстановить традиционное офлайн обучение: что известно

Укрытие в одной из школ в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Решение о разрешении на восстановление традиционного офлайн обучения в учебных заведениях приняли на заседании Совета обороны области. Оно касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего и высшего образования.

Об этом сообщает Харьковская ОВА на своем сайте.

Читайте также:

Оффлайн обучение

Обязательное условие для старта офлайн-обучения — наличие в учебном заведении специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовность системы оповещения и т.д.

Решение Совета обороны касается дошкольного, школьного, профессионального, предвысшего, высшего образования.

"Отмечаю, наличие специальных укрытий, отвечающих требованиям ДБН, готовность системы оповещения, определения путей эвакуации, создания запасов воды и медикаментов, проведение уроков безопасности по действиям в случае воздушной тревоги является обязательным требованием. Безопасность людей — прежде всего", — отметил Олег Синегуб.

При реализации этих мероприятий — учредители учебных заведений и их руководители должны определить формат обучения в своих заведениях.

Напомним, что в харьковских школах устанавливали окна по вдвое завышенным ценам.

Также мы писали о том, что в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище.