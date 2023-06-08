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На Харківщині ексгумували тіло ще однієї жертви російської агресії

8 червня 2023 16:34
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині ексгумували тіло жертви російської агресії: чоловіка поховали на галявині
Правоохоронці документують ексгумацію. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

8 червня у селищі Слатине Дергачівської громади слідчі та прокурори ексгумували тіло 61-річного чоловіка. За даними правоохоронців, він загинув під час обстрілу селища.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Матеріали слідства 

За даними слідства, торік наприкінці травня під час ворожого обстрілу смт Слатине Харківського району загинув 61-річний місцевий житель.

"Його поховали мешканці селища поблизу житлових будинків", — розповідають у прокуратурі. 

Наразі труп направлено для проведення судової-медичної експертизи до ХОБСМЕ. 

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що минулого місяця правоохоронці ексгумували тіло мирного мешканця, який загинув торік від обстрілу з боку ЗС РФ. 

Також ми розповідали, що на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло хлопчика, який загинув від російского снаряду. 

 

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