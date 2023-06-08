На Харківщині ексгумували тіло жертви російської агресії: чоловіка поховали на галявині

На Харківщині ексгумували тіло ще однієї жертви російської агресії
8 червня у селищі Слатине Дергачівської громади слідчі та прокурори ексгумували тіло 61-річного чоловіка. За даними правоохоронців, він загинув під час обстрілу селища.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Матеріали слідства
За даними слідства, торік наприкінці травня під час ворожого обстрілу смт Слатине Харківського району загинув 61-річний місцевий житель.
"Його поховали мешканці селища поблизу житлових будинків", — розповідають у прокуратурі.
Наразі труп направлено для проведення судової-медичної експертизи до ХОБСМЕ.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що минулого місяця правоохоронці ексгумували тіло мирного мешканця, який загинув торік від обстрілу з боку ЗС РФ.
Також ми розповідали, що на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло хлопчика, який загинув від російского снаряду.