На Харківщині ексгумували тіло жертви російської агресії

Правоохоронці документують ексгумацію. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Правоохоронці ексгумували тіло мирного мешканця, який загинув торік від обстрілу з боку ЗС РФ. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

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Матеріали слідства

За даними слідства, 22 вересня 2022 року під час ворожого обстрілу загинув 24-річний місцевий мешканець. Коли розпочався обстріл, чоловік перебував поблизу приватного домоволодіння. Від отриманих травм він помер на місці.

"23 травня прокурор спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області ексгумували труп чоловіка", — пишуть правоохоронці.

Наразі тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, внаслідок ударів росіян по Куп'янському району є загиблі й поранені. Одна людина померла, ще один цивільний з пораненнями був госпіталізований.

Також ми розповідали, що на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло хлопчика, який загинув від російского снаряду.