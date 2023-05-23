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На Харківщині ексгумували тіло жертви російської агресії

23 травня 2023 16:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині ексгумували тіло жертви російської агресії
Правоохоронці документують ексгумацію. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохоронці ексгумували тіло мирного мешканця, який загинув торік від обстрілу з боку ЗС РФ. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). 

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі

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Матеріали слідства

За даними слідства, 22 вересня 2022 року під час ворожого обстрілу загинув 24-річний місцевий мешканець. Коли розпочався обстріл, чоловік перебував поблизу приватного домоволодіння. Від отриманих травм він помер на місці.  

"23 травня прокурор спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області ексгумували труп чоловіка", — пишуть правоохоронці. 

Наразі тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, внаслідок  ударів росіян по Куп'янському району є загиблі й поранені. Одна людина померла, ще один цивільний з пораненнями був госпіталізований.

Також ми розповідали, що на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло хлопчика, який загинув від російского снаряду. 

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