В Харьковской области эксгумировали тело жертвы российской агрессии

Правоохранители документируют эксгумацию. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Правоохранители эксгумировали тело мирного жителя, погибшего в прошлом году от обстрела со стороны ВС РФ. Прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре .

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Материалы следствия

По данным следствия, 22 сентября 2022 во время вражеских обстрелов погиб 24-летний местный житель. Когда начался обстрел, мужчина находился вблизи частного домовладения. От полученных травм он скончался на месте.

"23 мая прокурор совместно со следователями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области эксгумировали труп мужчины", — пишут правоохранители.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в результате ударов россиян по Купянскому району погибли и ранены. Один человек умер, еще один гражданский с ранениями был госпитализирован.

Также мы рассказывали, что на Харьковщине правоохранители эксгумировали тело мальчика, погибшего от российского снаряда.