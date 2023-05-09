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В Харьковской области энергетики планируют заживить в мае 23 населенных пункта

9 мая 2023 17:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области энергетики планируют заживить в мае 23 населенных пункта
Специалисты Харьковоблэнерго возобновляют электроснабжение. Фото: пресс-служба Харьковоблэнерго
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в 23 населенных пунктах, которые планируется заживить в мае. Среди них Большая Камышеваха и Студенок в Изюмском районе, село Мосьпаново Чугуевского района, а также некоторые населенные пункты в Золочевской громаде.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель технического директора АО "Харьковоблэнерго" Александр Кишинский.

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Восстановительные работы

По словам Александра Кишинского, всего с начала боевых действий были обесточены 450 городов, поселков и сел Харьковской области.

"Это Купянский и Изюмский районы, Балаклейская и Барвенковская общины, Дергачевский и Золочевский направления. Таким образом сразу 30% области попали под обстрелы и обесточивание", — отметил Кишинский.

Он рассказал, что в первые часы войны работники облэнерго сразу взялись за восстановление электроснабжения.

"Было тяжело. Мы не успевали ремонтировать все отключения, но мы пытались. Ребята рисковали, работая под обстрелами. Но в некоторых случаях мы даже не могли добраться до места, ведь российские войска подошли вплотную к Харькову. Дальше кольцевой дороги мы просто не могли поехать. ", — вспомнил начало войны Александр Кишинский.

По его словам, в настоящее время остаются обесточенными 99 населенных пунктов Харьковской области, в которых проживает около 26 тысяч потребителей. Помимо огромных масштабов повреждений более быстрому восстановлению мешает минная опасность: саперы должны обследовать 7000 км линий электропередачи.

Напомним, что специалисты Харьковоблэнерго завершили работы по возобновлению электроснабжения в селе Слатино Харьковского района. Оно было обесточено из-за боевых действий еще в начале марта 2022 года.

Также мы рассказывали, что газовики вернули газоснабжение для почти 100 домов в Больших Проходах Харьковщины. Село, расположенное в 10 километрах от границы, было оккупировано с первого дня широкомасштабного вторжения РФ и освобождено в сентябре 2022 года после успешного контрнаступления Сил обороны.

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