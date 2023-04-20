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На Харьковщине идентифицировали российского подполковника, который приказал пытать бывших военных

20 апреля 2023 15:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области идентифицировали российского подполковника, который приказал истязать бывших военных
Судебные эксперты переносят тела, изъятые из братской могилы, на месте массовых захоронений в лесу недалеко от города Изюм. Фото Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 41-летнему российскому военному в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

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Установлено, что 41-летний подполковник с позывным "Морячок" осуществлял руководство военнослужащими 30-й мотострелковой бригады центрального округа России во время оккупации с. Пески – Радковские Изюмского района.

Фото подозреваемого российского подполковника с позывным "Морячок". Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура

По данным следствия, он предписывал своим подчиненным пытать бывших участников АТО и гражданское население с целью получения данных о проукраински настроенных гражданах и военнослужащих ВСУ.

"Оккупанты избивали людей электрошокером, палками и удерживали в подвальных помещениях без еды и воды. Даже все это российским военным показалось недостаточным: двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом", — пишут правоохранители.

Фото с места преступления. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура

Каждому незаконно задержанному человеку российские военные присваивали "порядковый номер" и приказывали им отзываться на него. Кроме того, они принуждали потерпевших "для профилактики" убирать улицы и копать окопы.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним, что двое военных из "ДНР" заочно уведомлены о подозрении по фактам участия в террористической организации и в деятельности не предусмотренного законом военного формирования.

Также мы писали, что правоохранители обнаружили на Харьковщине 23 пыточных, где оккупанты издевались над людьми.

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