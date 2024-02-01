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На Харківщині колишня сільська голова заволоділа бюджетними коштами — їй оголосили підозру

1 лютого 2024 11:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині колишня сільська голова заволоділа бюджетними коштами — їй оголосили підозру
Проведення ремонту в школі. Ілюстративне фото: chasopys
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області колишня голова сільської ради заволоділа бюджетними коштами. Окрім того, її звинувачують у держзраді.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Заволоділа бюджетними коштами

За даними слідства, колишня сільська голова однієї з територіальних громад Красноградського району на початку 2021 року разом із першим заступником незаконно заволоділа бюджетними коштами під час ремонту одного з ліцеїв.

Їм допомагали керівник одного із будівельних підприємств та підприємець, який здійснює авторський нагляд.
 
Відомо, що посадовиця забезпечила перемогу в тендері підприємства, яке очолює її спільник — вони уклали договір на проведення ремонту.

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Територія, на якій проводили ремонт. Фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом липня-грудня 2021 року підприємець організував проведення ремонтних робіт, проте їхні обсяги й вартість не відповідали тому, що зазначено в офіційній документації.

Він діяв за заздалегідь розробленим планом та вніс неправдиві відомості в акти приймання виконаних робіт, а підприємець, відповідальний за здійснення авторського нагляду — "закрив на це очі".

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Вручення підозри організаторці схеми. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру голові сільради за фактом заволодіння грошовими коштами територіальної громади.

Також відомо, що жінка звинувачується у державній зраді.

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Скриншот допису Харківської обласної прокуратури
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Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що на Харківщині судитимуть групу злочинців на чолі з головою населеного пункту, яких обвинувачують у заволодінні коштами з держбюджету. Фігуранти використали проведення ремонтних робіт у дошкільному навчальному закладі для отримання коштів.

Також ми писали, що на Харківщині судитимуть групу шахраїв, які заробляли на фішингу. Загальна сума матеріальної шкоди, яку завдали потерпілим, становить понад 100 тис. грн.

держбюджет
крадіжка
Харківська область
прокуратура

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