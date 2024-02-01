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На Харьковщине бывший сельский глава завладела бюджетными средствами — ей объявили подозрение

1 февраля 2024 11:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Харьковщине бывший сельский глава завладела бюджетными средствами — ей объявили подозрение
Проведение ремонта в школе. Иллюстративное фото: chasopys
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области бывший глава сельского совета завладела бюджетными средствами. Кроме того, ее обвиняют в госизмене.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Завладела бюджетными средствами

По данным следствия, бывший сельский голова одной из территориальных громад Красноградского района в начале 2021 года вместе с первым заместителем незаконно завладели бюджетными средствами во время ремонта одного из лицеев.

Им помогали руководитель одного из строительных предприятий и предприниматель, осуществляющий авторское наблюдение.

Известно, что чиновник обеспечила победу в тендере предприятия, которое возглавляет ее сообщник, — они заключили договор на проведение ремонта.

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Территория, на которой производился ремонт. Фото: Харьковская областная прокуратура

В июле-декабре 2021 года предприниматель организовал проведение ремонтных работ, однако их объемы и стоимость не соответствовали тому, что указано в официальной документации.

Он действовал по заранее разработанному плану и внес ложные сведения в акты приема выполненных работ, а предприниматель, ответственный за осуществление авторского надзора, "закрыл на это глаза".

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Вручение подозрения организатору схемы. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении главе сельсовета по факту завладения денежными средствами территориальной громады.

Также известно, что женщина обвиняется в государственной измене.

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Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры
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Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, что в Харьковской области будут судить группу преступников во главе с главой населенного пункта, которых обвиняют в завладении средствами из госбюджета. Фигуранты использовали проведение ремонтных работ в дошкольном учебном заведении для получения средств.

Также мы писали, что в Харьковской области будут судить группу мошенников, которые зарабатывали на фишинге. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составляет более 100 тыс. грн.

госбюджет
кража
Харьковская область
прокуратура

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