На Харьковщине бывший сельский глава завладела бюджетными средствами — ей объявили подозрение

Проведение ремонта в школе. Иллюстративное фото: chasopys

В Харьковской области бывший глава сельского совета завладела бюджетными средствами. Кроме того, ее обвиняют в госизмене.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Завладела бюджетными средствами

По данным следствия, бывший сельский голова одной из территориальных громад Красноградского района в начале 2021 года вместе с первым заместителем незаконно завладели бюджетными средствами во время ремонта одного из лицеев.

Им помогали руководитель одного из строительных предприятий и предприниматель, осуществляющий авторское наблюдение.

Известно, что чиновник обеспечила победу в тендере предприятия, которое возглавляет ее сообщник, — они заключили договор на проведение ремонта.

Территория, на которой производился ремонт. Фото: Харьковская областная прокуратура

В июле-декабре 2021 года предприниматель организовал проведение ремонтных работ, однако их объемы и стоимость не соответствовали тому, что указано в официальной документации.

Он действовал по заранее разработанному плану и внес ложные сведения в акты приема выполненных работ, а предприниматель, ответственный за осуществление авторского надзора, "закрыл на это глаза".

Вручение подозрения организатору схемы. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении главе сельсовета по факту завладения денежными средствами территориальной громады.

Также известно, что женщина обвиняется в государственной измене.

Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, что в Харьковской области будут судить группу преступников во главе с главой населенного пункта, которых обвиняют в завладении средствами из госбюджета. Фигуранты использовали проведение ремонтных работ в дошкольном учебном заведении для получения средств.

Также мы писали, что в Харьковской области будут судить группу мошенников, которые зарабатывали на фишинге. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составляет более 100 тыс. грн.