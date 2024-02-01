На Харьковщине бывший сельский глава завладела бюджетными средствами — ей объявили подозрение
В Харьковской области бывший глава сельского совета завладела бюджетными средствами. Кроме того, ее обвиняют в госизмене.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Завладела бюджетными средствами
По данным следствия, бывший сельский голова одной из территориальных громад Красноградского района в начале 2021 года вместе с первым заместителем незаконно завладели бюджетными средствами во время ремонта одного из лицеев.
Им помогали руководитель одного из строительных предприятий и предприниматель, осуществляющий авторское наблюдение.
Известно, что чиновник обеспечила победу в тендере предприятия, которое возглавляет ее сообщник, — они заключили договор на проведение ремонта.
В июле-декабре 2021 года предприниматель организовал проведение ремонтных работ, однако их объемы и стоимость не соответствовали тому, что указано в официальной документации.
Он действовал по заранее разработанному плану и внес ложные сведения в акты приема выполненных работ, а предприниматель, ответственный за осуществление авторского надзора, "закрыл на это глаза".
Правоохранители сообщили о подозрении главе сельсовета по факту завладения денежными средствами территориальной громады.
Также известно, что женщина обвиняется в государственной измене.
Напомним, что в Харьковской области будут судить группу преступников во главе с главой населенного пункта, которых обвиняют в завладении средствами из госбюджета. Фигуранты использовали проведение ремонтных работ в дошкольном учебном заведении для получения средств.
Также мы писали, что в Харьковской области будут судить группу мошенников, которые зарабатывали на фишинге. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составляет более 100 тыс. грн.
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