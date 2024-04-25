Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области раздавались взрывы — 15 населенных пунктов были под вражеским огнем arrow

В Харьковской области раздавались взрывы — 15 населенных пунктов были под вражеским огнем

25 апреля 2024 08:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харьковской области раздавались взрывы — 15 населенных пунктов были под вражеским огнем
Последствия обстрелов в Харьковской области. Архивное фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по 15 населенным пунктам Харьковской области из разного типа вооружения. В результате вражеских атак есть значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 25 апреля.

Читайте также:

Последствия обстрелов Харьковской области за последние сутки

Синегубов рассказал, что 24 апреля в 14:25 оккупанты ударили по селе Белый Колодец Волчанской громады в Чугуевском районе. В результате обстрела КАБами поврежден частный дом, две хозяйственные постройки, двухэтажный многоквартирный дом.

В 14:26 под вражеским огнем оказалась Кирилловка Чугуевского района. Российские захватчики также сбросили на поселок КАБы. В результате обстрела повреждено здание лицея, поселкового совета, шесть частных домов, три хозяйственных постройки и одно двухэтажное многоквартирное здание.

Уже в 15:00 обстрелам подвергся Волчанск. Там разрушен магазин, повреждено здание аптеки, три частных дома, гараж, три хозяйственных постройки, здание кафе.

Вечером в 21:40 и 22:37 под ударами оккупационной армии попало село Слобожанское в Липецкой громаде Харьковского района. В результате обстрела из РСЗО повреждены два частных дома, еще один сгорел.

Уже ночью 25 апреля, около 01:40 оккупанты КАБами ударили по Кругляковке и Глушковке Купянского района. Там горел частный дом и повреждены восемь частных домовладений и автоприцеп.

"В общей сложности артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковской области: Ветеринарное, Кудеевка, Гатище и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка", — подытожил глава ОВА.

null
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, в ночь на 24 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадали шесть человек. Также от удара пострадали тридцать три автомобиля, припаркованные поблизости, включая транспортные средства Датского Совета по делам беженцев.

Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, что захватчики ежедневно обстреливают Харьков, чтобы запугать мирное население.

Кроме того, аналитики ISW писали, что Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и причинение массовой миграции внутри страны.

Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри