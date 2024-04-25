В Харьковской области раздавались взрывы — 15 населенных пунктов были под вражеским огнем

Последствия обстрелов в Харьковской области. Архивное фото: t.me/synegubov

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по 15 населенным пунктам Харьковской области из разного типа вооружения. В результате вражеских атак есть значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 25 апреля.

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Синегубов рассказал, что 24 апреля в 14:25 оккупанты ударили по селе Белый Колодец Волчанской громады в Чугуевском районе. В результате обстрела КАБами поврежден частный дом, две хозяйственные постройки, двухэтажный многоквартирный дом.

В 14:26 под вражеским огнем оказалась Кирилловка Чугуевского района. Российские захватчики также сбросили на поселок КАБы. В результате обстрела повреждено здание лицея, поселкового совета, шесть частных домов, три хозяйственных постройки и одно двухэтажное многоквартирное здание.

Уже в 15:00 обстрелам подвергся Волчанск. Там разрушен магазин, повреждено здание аптеки, три частных дома, гараж, три хозяйственных постройки, здание кафе.

Вечером в 21:40 и 22:37 под ударами оккупационной армии попало село Слобожанское в Липецкой громаде Харьковского района. В результате обстрела из РСЗО повреждены два частных дома, еще один сгорел.

Уже ночью 25 апреля, около 01:40 оккупанты КАБами ударили по Кругляковке и Глушковке Купянского района. Там горел частный дом и повреждены восемь частных домовладений и автоприцеп.

"В общей сложности артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковской области: Ветеринарное, Кудеевка, Гатище и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка", — подытожил глава ОВА.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, в ночь на 24 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадали шесть человек. Также от удара пострадали тридцать три автомобиля, припаркованные поблизости, включая транспортные средства Датского Совета по делам беженцев.

Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, что захватчики ежедневно обстреливают Харьков, чтобы запугать мирное население.

Кроме того, аналитики ISW писали, что Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и причинение массовой миграции внутри страны.