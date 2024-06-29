В результате российских обстрелов Харьковщины есть погибшие и раненые

На Харьковщине раздавались взрывы — из-за вражеских атак погибла женщина, есть раненые
Российские войска продолжают ежедневно атаковать населённые пункты Харьковской области. Утром в субботу, 29 июня, враг сбросил управляемую авиационную бомбу на село в Изюмском районе.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрелы Харьковщины на 29 июня
В 06:00 россияне обстреляли КАБом село Богуславка Изюмского района, повреждено частное домовладение. А в пять утра от вражеского обстрела пострадал пгт Купянск-Узловой — повреждено здание "Будинку науки та техніки" и детский сад.
Вчера в 20:00 оккупанты атаковали с РСЗО село Митрофановка Купянского района, из-за чего повреждениям подверглась ферма и сельскохозяйственная техника.
В 16:30 из-за артиллерийских обстрелов села Белый Колодец в Чугуевском районе пострадала женщина. А в 16:20 Россия сбросила КАБ на село Циркуны Харьковского района — повреждено предприятие, автомобиль и частные дома. Также известно о восьми пострадавших.
Вчера утром из-за попадания КАБа в селе Варваровка Волчанской громады погибла женщина, а в селе Петро-Ивановка поврежден дом.
Напомним, вчера в Харькове раздавались взрывы во время воздушной тревоги.
Также мы писали, что оккупанты ударили по Харьковской области авиабомбами. Сейчас известно о восьми пострадавших.
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