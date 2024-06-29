В результате российских обстрелов Харьковщины есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Синегубов

Российские войска продолжают ежедневно атаковать населённые пункты Харьковской области. Утром в субботу, 29 июня, враг сбросил управляемую авиационную бомбу на село в Изюмском районе.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрелы Харьковщины на 29 июня

В 06:00 россияне обстреляли КАБом село Богуславка Изюмского района, повреждено частное домовладение. А в пять утра от вражеского обстрела пострадал пгт Купянск-Узловой — повреждено здание "Будинку науки та техніки" и детский сад.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Синегубов

Вчера в 20:00 оккупанты атаковали с РСЗО село Митрофановка Купянского района, из-за чего повреждениям подверглась ферма и сельскохозяйственная техника.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Синегубов

В 16:30 из-за артиллерийских обстрелов села Белый Колодец в Чугуевском районе пострадала женщина. А в 16:20 Россия сбросила КАБ на село Циркуны Харьковского района — повреждено предприятие, автомобиль и частные дома. Также известно о восьми пострадавших.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Синегубов

Вчера утром из-за попадания КАБа в селе Варваровка Волчанской громады погибла женщина, а в селе Петро-Ивановка поврежден дом.

Скриншот сообщения Синегубова

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, вчера в Харькове раздавались взрывы во время воздушной тревоги.

Также мы писали, что оккупанты ударили по Харьковской области авиабомбами. Сейчас известно о восьми пострадавших.