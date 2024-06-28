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Росіяни вдарили по Харківській області авіабомбами — є поранені

28 червня 2024 17:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Обстріл Харківщини авіабомбами 28 червня — що відомо
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 28 червня, окупанти вдарили по Харківській області авіабомбами. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у  Telegram.

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Росіяни атакували село Циркуни щонайменше трьома авіабомбами. Відомо, що восьмеро осіб отримали поранення. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

В двох будинках та господарчих спорудах виникло загоряння, ще десять будинків пошкоджено. Два російські КАБи влучили по території цивільного підприємства. 

Скриншот дописів Олега Синєгубова
Скриншот дописів Олега Синєгубова

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по Київському району Харкова, внаслідок чого постраждали чотири людини.

Згодом керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що росіяни вперше скинули на Харків авіабомбу ФАБ-500. Вона вдвічі потужніша за авіабомби, які Росія використовувала для обстрілів міста раніше.

війна
Україна
Харківська область
обстріли
Харківська ОДА
Олег Синєгубов
війна в Україні
авіабомба

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