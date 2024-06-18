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На Харьковщине раздавались взрывы — оккупанты сбросили КАБ на поселок, пострадала женщина

18 июня 2024 18:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия атаковала поселок на Харьковщине авиабомбой
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска во вторник, 18 июня, атаковали поселок Слатино Харьковской области. В результате обстрела была ранена женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram.

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Так, россияне около 15:24 ударили по Слатиному, в результате чего пострадала 51-летняя женщина, которая находилась на огороде. Ее госпитализировали с травматической ампутацией левой голени.

По предварительной информации, атака была осуществлена КАБом — в населенном пункте повреждены пять жилых домов и три хозяйственных постройки.

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Скриншот поста Харьковской ОВА

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в течение суток оккупанты с использовали 21 КАБ, взрывы раздавались в Волчанской, Липецкой, Харьковской громадах.

Также он отметил, что в воздушные тревоги в области могут продолжаться по 16 часов в день.

авиабомба
оккупанты
обстрелы
война в Украине
Харьковская область

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