Россия атаковала поселок на Харьковщине авиабомбой

На Харьковщине раздавались взрывы — оккупанты сбросили КАБ на поселок, пострадала женщина
Российские войска во вторник, 18 июня, атаковали поселок Слатино Харьковской области. В результате обстрела была ранена женщина.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram.
Обстрел поселка Слатиное на Харьковщине 18 июня
Так, россияне около 15:24 ударили по Слатиному, в результате чего пострадала 51-летняя женщина, которая находилась на огороде. Ее госпитализировали с травматической ампутацией левой голени.
По предварительной информации, атака была осуществлена КАБом — в населенном пункте повреждены пять жилых домов и три хозяйственных постройки.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в течение суток оккупанты с использовали 21 КАБ, взрывы раздавались в Волчанской, Липецкой, Харьковской громадах.
Также он отметил, что в воздушные тревоги в области могут продолжаться по 16 часов в день.
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