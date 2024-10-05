В Харьковской области два человека погибли в результате российского обстрела

Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС

Российские захватчики нанесли очередные удары по Харькову и области. В результате были нанесены разрушения, а также есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 5 октября.

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Враг нанес удар по Харькову. В результате обстрела КАБ горела лесная подстилка на площади 50 кв. м. Также КАБ попал в поле возле автодороги "Харьков-Белгород".

В Купянске в результате попадания FPV-дрона поврежден автомобиль, а также пострадал 37-летний мужчина. Также в селе Первомайское в результате попадания в частный дом погиб 55-летний мужчина.

В селе Чернещина в результате обстрела КАБ поврежден частный дом и летняя кухня, а в селе Изюмское в результате попадания в школу погиб 35-летний мужчина.

Наступательные действия россиян

Синегубов сообщил, что в Харьковском направлении российские захватчики продолжают наступательные и штурмовые действия. Произошли четыре боевых столкновения в районах Старицы, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество атак в сутки возросло до 22. Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов возле Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, Россия ежедневно атакует Харьковскую область. Только в течение суток 2 октября ранения в результате атак получили 19 человек.

На российские атаки в Харькове отреагировал президент Зеленский, призвавший партнеров усилить помощь и защиту Украины.