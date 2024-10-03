Удар КАБом по Харкову 2 жовтня — поліція показала перші кадри

Наслідки удару КАБу по будинку у Харкові. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Російська армія ввечері 3 жовтня вдарили керованими авіаційними бомбами по п'ятиповерхівці у Харкові. Поранено 12 людей, серед них 3-річна дівчинка.

Про це повідомив П ерши й заступник начальника Департаменту патрульної полі ці ї О лексій Білошицький та показав перші кадри після влучання.

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"Керованими авіабомбами терористи обстріляли житлові райони Харкові. Одна з авіабомб Росія влучила в багатоповерхівку. На жаль, є поранені, серед яких трирічна дитина", — йдеться у повідомленні.

Білошицький зазначив, що поліція разом із рятувальниками надавали допомогу пораненим та евакуйовували людей зі зруйнованих квартир.

Також у поліції закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та йти в укриття під час ворожих атак.

Крім того, відомо, що у багатоповерхівках поруч повилітало скло. Також постраждала будівля поліклініки та щонайменше 14 автомобілів. На місці ворожого удару працювали психологи — 23 людини отримали від них професійну допомогу.

Нагадаємо, Росія щоденно атакує Харківську область. Лише впродовж доби 2 жовтня поранення внаслідок атак отримали 19 осіб.

На російські атаки у Харкові відреагував президент Зеленський, який закликав партнерів посилити допомогу та захист України.