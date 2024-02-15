На Харьковщине раздавались взрывы — россияне нанесли ракетный удар по поселку

Поврежденные здания в поселке Белый Колодец. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуроры Харьковской области зафиксировали последствия вражеского обстрела поселка Белый Колодец под Волчанском. В результате попадания вражеской ракеты пострадали жилые здания.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Удар по поселку Белый Колодец

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Досудебным расследованием установлено, что 15 февраля около 14:30 российские военные нанесли ракетный удар по поселку Белый Колодец Волчанской громады", — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительным данным, захватчики совершили обстрел с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате этого вражеская ракета попала в дорогу между жилыми домами.

Из-за взрывной волны и обломков повреждения получили частные домовладения, хозяйственные здания и автомобили.

"Следовато-прокурорская группа собрала доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Сотрудник прокуратуры общается с местным жителем. Фото: Харьковская областная прокуратура

Разоренный обстрелом двор. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокурор и милиционер на месте обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что российская тактическая авиация нанесла авиаудар по населенному пункту Ольхуватской громады Харьковской области с помощью управляемых авиабомб КАБ-250, в результате чего погибла семья.

Армия России нанесла удар по Чугуеву, в результате чего обнаружили не менее одного погибшего.