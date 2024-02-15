На Харьковщине раздавались взрывы — россияне нанесли ракетный удар по поселку
Прокуроры Харьковской области зафиксировали последствия вражеского обстрела поселка Белый Колодец под Волчанском. В результате попадания вражеской ракеты пострадали жилые здания.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Удар по поселку Белый Колодец
Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
"Досудебным расследованием установлено, что 15 февраля около 14:30 российские военные нанесли ракетный удар по поселку Белый Колодец Волчанской громады", — говорится в сообщении прокуратуры.
По предварительным данным, захватчики совершили обстрел с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате этого вражеская ракета попала в дорогу между жилыми домами.
Из-за взрывной волны и обломков повреждения получили частные домовладения, хозяйственные здания и автомобили.
"Следовато-прокурорская группа собрала доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что российская тактическая авиация нанесла авиаудар по населенному пункту Ольхуватской громады Харьковской области с помощью управляемых авиабомб КАБ-250, в результате чего погибла семья.
Армия России нанесла удар по Чугуеву, в результате чего обнаружили не менее одного погибшего.
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