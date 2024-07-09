Росія атакувала Харківщину з артилерії та дронів, є поранений

Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські загарбники продовжують щодня атакувати різними засобами нападу Харківську область. Внаслідок ударів по населених пунктах регіону постраждала людина.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріли Харківщини станом на 9 липня

О 17:50 внаслідок обстрілу села Борова Ізюмського району горіла трава на площі 5000 квадратних метрів, а близько 13:00 — у Куп'янському районі через атаку зайнялася пшениця на площі 12 гектарів.

О 11:45 росіяни з артилерії обстріляли село Одноробівка, через що було пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, приватні господарчі споруди та енергомережі.



Крім того, близько 08:00 окупанти атакували село Липці Харківського району безпілотником — там постраждав чоловік.

Атаки російських військ на Харківському напрямку

На Харківському напрямку окупанти сім разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Сотницького Козачка, Вовчанська, Тихого, Стариці і Глибокого.

Також ворог пʼять разів атакував позиції ЗСУ на Купʼянському напрямку — точилися бої поблизу Стельмахівки і Берестового, там наші воїни відбили чотири атаки. Наразі продовжується ще один бій у районі Петропавлівки, ситуація контрольована.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вночі російські війська атакували Основʼянський район Харкова. Через обстріл постраждали дві людини, їх ушпиталили.

Також ми писали, що на ворожій міні в Харківському районі підірвалась родина, яка їхала на легковій автівці. За попередньою інформацією загинуло шестеро людей, серед яких діти.