Росія атакувала Харківщину з артилерії та дронів, є поранений

На Харківщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про пораненого внаслідок російських атак
Російські загарбники продовжують щодня атакувати різними засобами нападу Харківську область. Внаслідок ударів по населених пунктах регіону постраждала людина.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріли Харківщини станом на 9 липня
О 17:50 внаслідок обстрілу села Борова Ізюмського району горіла трава на площі 5000 квадратних метрів, а близько 13:00 — у Куп'янському районі через атаку зайнялася пшениця на площі 12 гектарів.
О 11:45 росіяни з артилерії обстріляли село Одноробівка, через що було пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, приватні господарчі споруди та енергомережі.
Крім того, близько 08:00 окупанти атакували село Липці Харківського району безпілотником — там постраждав чоловік.
Атаки російських військ на Харківському напрямку
На Харківському напрямку окупанти сім разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Сотницького Козачка, Вовчанська, Тихого, Стариці і Глибокого.
Також ворог пʼять разів атакував позиції ЗСУ на Купʼянському напрямку — точилися бої поблизу Стельмахівки і Берестового, там наші воїни відбили чотири атаки. Наразі продовжується ще один бій у районі Петропавлівки, ситуація контрольована.
Нагадаємо, вночі російські війська атакували Основʼянський район Харкова. Через обстріл постраждали дві людини, їх ушпиталили.
Також ми писали, що на ворожій міні в Харківському районі підірвалась родина, яка їхала на легковій автівці. За попередньою інформацією загинуло шестеро людей, серед яких діти.
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