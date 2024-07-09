Россия атаковала Харьковщину с артиллерии и дронов, есть раненый

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские захватчики продолжают ежедневно атаковать разными средствами нападения Харьковскую область. В результате ударов по населенным пунктам региона пострадал человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрелы Харьковщины по состоянию на 9 июля

В 17:50 в результате обстрела села Боровая Изюмского района горела трава на площади 5000 квадратных метров, а около 13:00 в Купянском районе из-за атаки занялась пшеница на площади 12 гектаров.

В 11:45 россияне из артиллерии обстреляли село Одноробовка, из-за чего был поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом, частные хозяйственные постройки и энергосети.



Кроме того, около 08:00 оккупанты атаковали село Липцы Харьковского района беспилотником — там пострадал мужчина.

Атаки российских войск на Харьковском направлении

НА Харьковском направлении оккупанты семь раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Сотницкого Казачка, Волчанска, Тихого, Старицы и Глубокого.

Также враг пять раз атаковал позиции ВСУ на Купянском направлении — шли бои вблизи Стельмаховки и Берестового, там наши воины отбили четыре атаки. Продолжается еще один бой в районе Петропавловки, ситуация контролируемая.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, ночью российские войска атаковали Основанский район Харькова . Из-за обстрелов пострадали два человека, их госпитализировали.

Также мы писали, что на вражеской мини в Харьковском районе взорвалась семья, которая ехала на легковом автомобиле. По предварительной информации погибли шесть человек, среди которых дети.