Взрывы в Харьковской области 7 июля — детали от ОГА

В Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали о ситуации в регионе
В Харьковской области в воскресенье, 7 июля, раздались взрывы. В результате вражеских атак погибли и ранены, а также был изъят один неразорванный вражеский беспилотник.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Взрывы Харьковской области 7 июля
По словам чиновников, в парковой зоне Харькова обезвредили вражеский БПЛА. Предварительно в результате вражеского налета не погиб никто.
В Богодуховском районе Харьковской области обломками сбитого дрона было повреждено админздание. Также из-за обстрелов в селе Доброполье горела трава на площади 1500 м.кв., а в селе Цаповка горела пшеница на площади 4.5 га.
Тем временем в селе Новоосиново из-за ударов по дачному кооперативу горела хвойная подстилка на площади 4 га.
А в поселке городского типа Старый Салтов беспилотник "Ланцет" ранил мужчина. В селе Одноробовка из-за обстрела была ранена женщина, также погиб 47-летний мужчина.
Напомним, ранее в ВСУ опровергли сообщение о продвижении российских сил в Волчанске, заявив, что враг не предпринимал активных штурмовых действий в районе города.
В поселке Песочин Харьковской области погибли двое человек в результате отравления угарными газами.
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