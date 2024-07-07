Взрывы в Харьковской области 7 июля — детали от ОГА

Поврежденный дом в результате обстрела Харьковской области. Иллюстративное фото: Харьковская ОГА

В Харьковской области в воскресенье, 7 июля, раздались взрывы. В результате вражеских атак погибли и ранены, а также был изъят один неразорванный вражеский беспилотник.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Взрывы Харьковской области 7 июля

По словам чиновников, в парковой зоне Харькова обезвредили вражеский БПЛА. Предварительно в результате вражеского налета не погиб никто.

В Богодуховском районе Харьковской области обломками сбитого дрона было повреждено админздание. Также из-за обстрелов в селе Доброполье горела трава на площади 1500 м.кв., а в селе Цаповка горела пшеница на площади 4.5 га.

Тем временем в селе Новоосиново из-за ударов по дачному кооперативу горела хвойная подстилка на площади 4 га.

А в поселке городского типа Старый Салтов беспилотник "Ланцет" ранил мужчина. В селе Одноробовка из-за обстрела была ранена женщина, также погиб 47-летний мужчина.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, ранее в ВСУ опровергли сообщение о продвижении российских сил в Волчанске, заявив, что враг не предпринимал активных штурмовых действий в районе города.

В поселке Песочин Харьковской области погибли двое человек в результате отравления угарными газами.