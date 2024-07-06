Вибухи на Харківщині 6 липня — є жертви

Поліцейський оглядає місце ворожого влучання. Фото: поліція Харківської області

У Богодохівському районі Харківської області в суботу, 6 липня, лунали вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу один чоловік загинув, його дружина зазнала поранень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

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За даними правоохоронців, завдали удару по селу Одноробівка близько 11:00. На місце влучання ворожого боєприпасу оперативно прибули слідчі, вибухотехніки.

Поліцейський оглядає місце ворожого удару. Джерело: Національна поліція

Через ворожий удар загинув 47-річний чоловік. В момент обстрілу він перебував на території будинку, в господарчій споруді. Його поранену дружину доставили до лікарні.

Вилучене тіло загиблого. Джерело: Національна поліція

Також внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Поліція вилучила уламки та залишки боєприпасів для подальшого встановлення виду зброї.

Скриншот допису поліції Харківської області

Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували повідомлення про просування російських сил у Вовчанську, заявивши, що ворог не проводив активних штурмових дій в районі міста.

Водночас у селищі Пісочин Харківської області загинули двоє людей внаслідок отруєння чадними газами.