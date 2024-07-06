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На Харківщині лунали вибухи — загинув чоловік, його дружина зазнала поранень

6 липня 2024 17:39
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Харківщині 6 липня — є жертви
Поліцейський оглядає місце ворожого влучання. Фото: поліція Харківської області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Богодохівському районі Харківської області в суботу, 6 липня, лунали вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу один чоловік загинув, його дружина зазнала поранень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

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За даними правоохоронців, завдали удару по селу Одноробівка близько 11:00. На місце влучання ворожого боєприпасу оперативно прибули слідчі, вибухотехніки. 

поліція харківська область
Поліцейський оглядає місце ворожого удару. Джерело: Національна поліція

Через ворожий удар загинув 47-річний чоловік. В момент обстрілу він перебував на території будинку, в господарчій споруді. Його поранену дружину доставили до лікарні.

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Вилучене тіло загиблого. Джерело: Національна поліція

Також внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Поліція вилучила уламки та залишки боєприпасів для подальшого встановлення виду зброї.

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Скриншот допису поліції Харківської області

Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували повідомлення про просування російських сил у Вовчанську, заявивши, що ворог не проводив активних штурмових дій в районі міста. 

Водночас у селищі Пісочин Харківської області загинули двоє людей внаслідок отруєння чадними газами.

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