Вибухи на Харківщині 6 липня — є жертви

На Харківщині лунали вибухи — загинув чоловік, його дружина зазнала поранень
У Богодохівському районі Харківської області в суботу, 6 липня, лунали вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу один чоловік загинув, його дружина зазнала поранень.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
На Харківщині пролунали вибухи
За даними правоохоронців, завдали удару по селу Одноробівка близько 11:00. На місце влучання ворожого боєприпасу оперативно прибули слідчі, вибухотехніки.
Через ворожий удар загинув 47-річний чоловік. В момент обстрілу він перебував на території будинку, в господарчій споруді. Його поранену дружину доставили до лікарні.
Також внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
На місце події прибула слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Поліція вилучила уламки та залишки боєприпасів для подальшого встановлення виду зброї.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували повідомлення про просування російських сил у Вовчанську, заявивши, що ворог не проводив активних штурмових дій в районі міста.
Водночас у селищі Пісочин Харківської області загинули двоє людей внаслідок отруєння чадними газами.
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