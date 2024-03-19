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На Харківщині лунали вибухи — внаслідок атаки поранено поліцейського

19 березня 2024 22:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині лунали вибухи — внаслідок атаки поранено поліцейського
Слідчі фіксують наслідки. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у вівторок, 19 березня, вчергове обстріляли Харківську область. Пошкоджена цивільна інфраструктура та поранено працівника поліції.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram.

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Так, близько 16:30 російські війська завдали ракетного удару по селу Мокра Рокитна Харківського району. Там було пошкоджено майно агропідприємства, зокрема сонячні панелі.

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Наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними, окупанти били високоточною авіаційною ракетою Х-59.

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Уламок ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура

А близько 17:30 росіяни вкотре обстріляли Купʼянськ — пошкоджено житлові будинки та поранено поліцейського. Попередньо, удар завдали з РСЗВ "Ураган".

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Уламки ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, у Харківській області продовжується примусова евакуація з небезпечних районів регіону. 

Також ми писали, що цього року на Харківщині планують обстежити та розмінувати майже третину замінованих земель. 

Харківська область
прокуратура
окупанти
ракети
війна в Україні

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