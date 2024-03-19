На Харківщині лунали вибухи — внаслідок атаки поранено поліцейського
Російські війська у вівторок, 19 березня, вчергове обстріляли Харківську область. Пошкоджена цивільна інфраструктура та поранено працівника поліції.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram.
Обстріли Харківщини 19 березня
Так, близько 16:30 російські війська завдали ракетного удару по селу Мокра Рокитна Харківського району. Там було пошкоджено майно агропідприємства, зокрема сонячні панелі.
За попередніми даними, окупанти били високоточною авіаційною ракетою Х-59.
А близько 17:30 росіяни вкотре обстріляли Купʼянськ — пошкоджено житлові будинки та поранено поліцейського. Попередньо, удар завдали з РСЗВ "Ураган".
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, у Харківській області продовжується примусова евакуація з небезпечних районів регіону.
Також ми писали, що цього року на Харківщині планують обстежити та розмінувати майже третину замінованих земель.
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