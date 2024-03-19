Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине раздавались взрывы в результате атаки ранен полицейский arrow

На Харьковщине раздавались взрывы в результате атаки ранен полицейский

19 марта 2024 22:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Харьковщине раздавались взрывы в результате атаки ранен полицейский
Следователи фиксируют последствия. Фото: Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска во вторник, 19 марта, в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Повреждена гражданская инфраструктура и ранен сотрудник полиции.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы Харьковщины 19 марта

Так, около 16:30 российские войска нанесли ракетный удар по селу Мокрая Ракитна Харьковского района. Там было повреждено имущество агропредприятия, в том числе солнечные панели.

null
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительным данным, оккупанты били высокоточной авиационной ракетой Х-59.

null
Обломок ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура

А около 17:30 россияне в очередной раз обстреляли Купянск — повреждены жилые дома и ранен полицейский. Предварительно удар нанесли с РСЗО "Ураган".

null
Обломки ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

null
Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, в Харьковской области продолжается эвакуация из опасных районов региона.

Также мы писали, что в этом году в Харьковской области планируют обследовать и разминировать почти треть заминированных земель.

Харьковская область
прокуратура
оккупанты
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство