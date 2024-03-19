На Харьковщине раздавались взрывы в результате атаки ранен полицейский
Российские войска во вторник, 19 марта, в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Повреждена гражданская инфраструктура и ранен сотрудник полиции.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.
Обстрелы Харьковщины 19 марта
Так, около 16:30 российские войска нанесли ракетный удар по селу Мокрая Ракитна Харьковского района. Там было повреждено имущество агропредприятия, в том числе солнечные панели.
По предварительным данным, оккупанты били высокоточной авиационной ракетой Х-59.
А около 17:30 россияне в очередной раз обстреляли Купянск — повреждены жилые дома и ранен полицейский. Предварительно удар нанесли с РСЗО "Ураган".
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, в Харьковской области продолжается эвакуация из опасных районов региона.
Также мы писали, что в этом году в Харьковской области планируют обследовать и разминировать почти треть заминированных земель.
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