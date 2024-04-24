На Харківщині лунали вибухи — внаслідок обстрілів виникла пожежа

Пожежний автомобіль у Куп'янську. Фото: ДСНС

На Харківщині російські загарбники з артилерії обстріляли Куп’янськ. Внаслідок цього сталася пожежа.

Про це повідомили у ДСНС України в середу, 24 квітня.

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"Вранці 24 квітня окупаційні війська країни-терориста завдали артилерійський удар по середмістю Куп’янська", — говориться у повідомленні.

Один зі снарядів влучив у недіючу двоповерхову будівлю. Внаслідок цього почалася пожежа площею 300 кв.м.

"Рятувальники ліквідували загорання, працюючи в умовах загрози повторних обстрілів", — зазначили в ДСНС.

Пожежники гасять полум'я. Фото: ДСНС

Рятувальники лізуть у вікно. Фото: ДСНС

Нагадаємо, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що зараз загальна обстановка в Харкові та області говорить про підготовку росіян до просування на цьому напрямку.

Крім того, аналітики ISW писали, що Росія збільшила інтенсивність атак та інформаційних кампаній проти населення Харкова. Метою є деморалізація харків’ян, спонукання їх до евакуації та спричинення масової міграції в межах країни.