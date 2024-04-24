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В Харьковской области раздавались взрывы — в результате обстрелов возник пожар

24 апреля 2024 13:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области раздавались взрывы — в результате обстрелов возник пожар
Пожарный автомобиль в Купянске. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области российские захватчики из артиллерии обстреляли Купянск. В результате произошел пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в среду, 24 апреля.

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"Утром 24 апреля оккупационные войска страны-террориста нанесли артиллерийский удар по центру Купянска", — говорится в сообщении.

Один из снарядов попал в недействующее двухэтажное здание. В результате начался пожар площадью 300 кв.м.

"Спасатели ликвидировали возгорание, работая в условиях угрозы повторных обстрелов", — отметили в ГСЧС.

Обстрелы Харьковщины
Пожарные тушат пламя. Фото: ГСЧС
обстрелы Харьковщины
Спасатели лезут в окно. Фото: ГСЧС

Напомним, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что сейчас всеобщая обстановка в Харькове и области говорит о подготовке россиян к продвижению на этом направлении.

Кроме того, аналитики ISW писали, что Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и причинение массовой миграции внутри страны.

война
Харьков
Украина
обстрелы
оккупанты
Купянск

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