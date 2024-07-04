В Русской Лозовой 4 июля из-за атаки России погибла женщина

Последствия атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские захватчики в четверг, 4 июля, сбросили управляемую авиационную бомбу на село Русская Лозовая Харьковской области. В результате атаки погибла житель населенного пункта.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Русской Лозовой 4 июля

Так, в результате удара вражеского КАБа по Русской Лозовой погибла 67-летняя гражданская женщина.

Также известно о пострадавшем 74-летнем гражданском мужчине — он получил обломочное ранение.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, сегодня в результате атаки на Харьковщину пострадали четыре человека и была разрушена гражданская инфраструктура.

Также мы писали, что 3 июля россияне ударили по Харькову. В результате вражеского обстрела разрушены несколько домов, пострадали 14 человек.