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На Харьковщине раздавались взрывы — враг сбросил КАБ на Русскую Лозовую, погибла женщина

4 июля 2024 17:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Русской Лозовой 4 июля из-за атаки России погибла женщина
Последствия атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в четверг, 4 июля, сбросили управляемую авиационную бомбу на село Русская Лозовая Харьковской области. В результате атаки погибла житель населенного пункта.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Так, в результате удара вражеского КАБа по Русской Лозовой погибла 67-летняя гражданская женщина.

Также известно о пострадавшем 74-летнем гражданском мужчине — он получил обломочное ранение.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, сегодня в результате атаки на Харьковщину пострадали четыре человека и была разрушена гражданская инфраструктура.

Также мы писали, что 3 июля россияне ударили по Харькову.   В результате вражеского обстрела разрушены несколько домов, пострадали 14 человек.

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