В Русской Лозовой 4 июля из-за атаки России погибла женщина

На Харьковщине раздавались взрывы — враг сбросил КАБ на Русскую Лозовую, погибла женщина
Российские захватчики в четверг, 4 июля, сбросили управляемую авиационную бомбу на село Русская Лозовая Харьковской области. В результате атаки погибла житель населенного пункта.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Русской Лозовой 4 июля
Так, в результате удара вражеского КАБа по Русской Лозовой погибла 67-летняя гражданская женщина.
Также известно о пострадавшем 74-летнем гражданском мужчине — он получил обломочное ранение.
Напомним, сегодня в результате атаки на Харьковщину пострадали четыре человека и была разрушена гражданская инфраструктура.
Также мы писали, что 3 июля россияне ударили по Харькову. В результате вражеского обстрела разрушены несколько домов, пострадали 14 человек.
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