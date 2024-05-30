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На Харьковщине раздавались взрывы — враг ударил дронами по гражданским

30 мая 2024 19:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне обстреляли Харьковщину 30 мая
Последствия ударов. Фото: Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в четверг, 30 мая, атаковали Харьковскую область. В результате ударов FPV-дронами были повреждены гражданские объекты.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

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Атака на Харьковщину 30 мая

Сегодня около 8:00 во время российской атаки произошло попадание двух FPV-дронов по селу Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района. В результате обстрела были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Россия дронами атаковала Харьковскую область 30 мая
Последствия ударов. Фото: Харьковская областная прокуратура

А уже в 14:00 захватчики ударили авиацией по селу Новоосиново Купянского района: там повреждены и разрушены частные домовладения. Правоохранители производят документирование последствий вооруженной агрессии России.

Атака дронов на Харьковщину 30 мая
Последствия ударов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

последствия атаки дронов на Харьковщину 30 мая
Последствия ударов. Фото: Харьковская областная прокуратура
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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Харьковской области работники ГСЧС продолжают тушение пожаров в лесных массивах. Огонь бушует в 15 местах и охватил площадь леса в 3 тысячи гектаров.

Также мы писали, что в результате ночных российских обстрелов Харьковщины было повреждено здание и конюшня, принадлежащие городскому конно-спортивному клубу.

обстрелы
ракетный удар
ракеты
война в Украине
беспилотники
Харьковская область

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