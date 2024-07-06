Взрывы в Харьковской области 6 июля — есть жертвы

Полицейский осматривает место вражеского попадания. Фото: полиция Харьковской области

В Богодоховском районе Харьковской области в субботу, 6 июля, раздавались взрывы. В результате вражеского обстрела один мужчина погиб, его жена получила ранения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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По данным правоохранителей, нанесли удары по селу Одноробовка около 11:00. На место попадания вражеского боеприпаса оперативно прибыли следователи взрывотехники.

Полицейский осматривает место вражеского удара. Источник: Национальная полиция

Из-за вражеского удара погиб 47-летний мужчина. В момент обстрела он находился на территории дома, в хозпостройке. Его раненую жену доставили в больницу.

Изъятое тело погибшего. Источник: Национальная полиция

Также в результате обстрела повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Полиция изъяла обломки и остатки боеприпасов для дальнейшего установления оружия.

Скриншот сообщения полиции Харьковской области

Напомним, ранее в ВСУ опровергли сообщение о продвижении российских сил в Волчанске, заявив, что враг не предпринимал активных штурмовых действий в районе города.

В поселке Песочин Харьковской области погибли два человека в результате отравления угарными газами.