Взрывы в Харьковской области 6 июля — есть жертвы

В Харьковской области раздавались взрывы — погиб мужчина, его жена получила ранения
В Богодоховском районе Харьковской области в субботу, 6 июля, раздавались взрывы. В результате вражеского обстрела один мужчина погиб, его жена получила ранения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В Харьковской области прогремели взрывы
По данным правоохранителей, нанесли удары по селу Одноробовка около 11:00. На место попадания вражеского боеприпаса оперативно прибыли следователи взрывотехники.
Из-за вражеского удара погиб 47-летний мужчина. В момент обстрела он находился на территории дома, в хозпостройке. Его раненую жену доставили в больницу.
Также в результате обстрела повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Полиция изъяла обломки и остатки боеприпасов для дальнейшего установления оружия.
Напомним, ранее в ВСУ опровергли сообщение о продвижении российских сил в Волчанске, заявив, что враг не предпринимал активных штурмовых действий в районе города.
В поселке Песочин Харьковской области погибли два человека в результате отравления угарными газами.
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