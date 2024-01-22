На Харківщині мікроавтобус не розминувся з легковиком — п'ятеро постраждалих

Наслідки аварії в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region

У Харківській області 21 січня сталася аварія, в результаті якої п'ятеро постраждалих, із них — двоє дітей. На дорозі зіткнувся мікроавтобус Ford Transit з автомобілем Hyundai.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода відбулась на дорозі між селами Задонецьке та Лиман Чугуївського району. 40-річний водій мікроавтобуса Ford Transit не впорався з керуванням та врізався в автомобіль Hyundai, за кермом якого був 38-річний чоловік.

Наслідки аварії в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region

У поліції повідомили про п'ятьох постраждалих, серед яких водії мікроавтобуса й легковика, 33-річна жінка, дев'ятирічна дівчина та 15-річний хлопець.

"Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", — розповіли поліцейські.

Правоохоронці додали, що наразі працюють над встановленням всіх обставин ДТП.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

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Нагадаємо, що 19 січня в місті Люботин Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Skoda на великій швидкості врізався у вантажний причіп фури, внаслідок чого постраждала людина.

Також ми повідомляли, що в неділю, 14 січня, на Харківщині сталася масштабна ДТП на трасі Харків — Суми. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали семеро людей, серед яких є дитина.

Додамо, що 5 січня в Харкові сталася потрійна ДТП. На місці події працювали два відділення рятувальників, є постраждалі.