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В Харьковской области микроавтобус не разминулся с легковушкой — пятеро пострадавших

22 января 2024 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Харьковской области микроавтобус не разминулся с легковушкой — пятеро пострадавших
Последствия аварии в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Харьковской области 21 января произошла авария, в результате которой пятеро пострадавших, из них двое детей. На дороге столкнулся микроавтобус Ford Transit с автомобилем Hyundai.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

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ДТП в Харьковской области 21 января

Отмечается, что ДТП произошло на дороге между селами Задонецкое и Лиман Чугуевского района. 40-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и врезался в автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

Последствия аварии в Харьковской области
Последствия аварии в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

В полиции сообщили о пяти пострадавших, среди которых водители микроавтобуса и легковушки, 33-летняя женщина, девятилетняя девушка и 15-летний парень.

"Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", — рассказали полицейские.

Правоохранители добавили, что работают над установлением всех обстоятельств ДТП.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Полиция Харьковской области"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Полиция Харьковской области"

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Напомним, что 19 января в городе Люботин Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Skoda на большой скорости врезался в грузовой прицеп фуры, в результате чего пострадал человек.

Также мы сообщали, что в воскресенье, 14 января, в Харьковской области произошло масштабное ДТП на трассе Харьков — Сумы. В результате столкновения двух автомобилей пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.

Добавим, что 5 января в Харькове произошло тройное ДТП. На месте происшествия работали два отделения спасателей, есть пострадавшие.

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