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На Харківщині на міні підірвалися двоє чоловіків, — ОВА

25 лютого 2024 19:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині на міні підірвалися двоє чоловіків, — ОВА
Розмінування територій. Ілюстративне фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району у неділю, 25 лютого, на міні підірвалися дві людини. Обоє чоловіків загинули внаслідок отриманих травм.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

Біля Великих Проходів на міні підірвалися чоловіки

"Близько 16 години біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що обоє чоловіків були мешканцями села Слатине. 

Синєгубов наголосив, що у разу виявлення вибухонебезпечного предмета, в жодному разі не потрібно його чіпати.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, 20 лютого на Харківщині на межі сіл Довгеньке та Сулигівка Ізюмського району фахівці вибухотехнічної служби поліції виявили протитанкове мінне поле

Також ми писали, що у селі Довгеньке Харківської області загинули двоє людей на ворожій міні. Ще один чоловік внаслідок вибуху отримав поранення та був ушпиталений.

Харків
вибух
міни
війна в Україні

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