На Харківщині на міні підірвалися двоє чоловіків, — ОВА

Розмінування територій. Ілюстративне фото: ДСНС

Біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району у неділю, 25 лютого, на міні підірвалися дві людини. Обоє чоловіків загинули внаслідок отриманих травм.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

Біля Великих Проходів на міні підірвалися чоловіки

"Близько 16 години біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що обоє чоловіків були мешканцями села Слатине.

Синєгубов наголосив, що у разу виявлення вибухонебезпечного предмета, в жодному разі не потрібно його чіпати.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, 20 лютого на Харківщині на межі сіл Довгеньке та Сулигівка Ізюмського району фахівці вибухотехнічної служби поліції виявили протитанкове мінне поле.

Також ми писали, що у селі Довгеньке Харківської області загинули двоє людей на ворожій міні. Ще один чоловік внаслідок вибуху отримав поранення та був ушпиталений.