На Харківщині троє чоловіків підірвалися на мінному полі

Місце підриву одного з чоловіків. Фото: скриншот з відео МВС

На Харківщині на межі сіл Довгеньке та Сулигівка Ізюмського району фахівці вибухотехнічної служби поліції виявили протитанкове мінне поле. Біля нього у п'ятницю, 16 лютого, підірвалося троє чоловіків, двоє з яких загинуло.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Підрив чоловіків на мінах на Харківщині

Троє чоловіків підірвалися на вибуховому предметі. Двоє з них загинули на місці, а третього госпіталізували. За даними МВС, стався підрив вистрибуючої міни кругового ураження ОЗМ-72, відомої як "відьма" або "жаба".

"При спрацьовуванні міна "вистрибує" на висоту 90-110 см і вибухає. Під час вибуху навкруги з ревучим звуком розлітаються осколки сталевих елементів. Поліцейські під час огляду виявили ще дві міни ОЗМ-72 на дротових розтяжках, які знешкодили на місці", — йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві додали, що біля місця вибуху було виявлено дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачем МВП-62.

Наразі вибухотехніки продовжують розмінування поля.

Нагадаємо, тактична авіація Росії 19 лютого завдала удару по селу Вільхуватка Куп'янського району. Під вогнем опинилися житлові будинки населеного пункту. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.

Додамо, 18 лютого росіяни здійснили обстріл п'яти населених пунктів Харківської області. По обласному центру ударів не зафіксовано.