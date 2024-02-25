В Харьковской области на мине взорвались двое мужчин, — ОВА

Разминирование территорий. Иллюстративное фото: ГСЧС

Около населенного пункта Великие Проходы Харьковского района в воскресенье, 25 февраля, на мине взорвались два человека. Оба мужчины погибли в результате полученных травм.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Возле Великих Проходов на мини взорвались мужчины

"Около 16 часов возле населенного пункта Большие Проходы Харьковского района от подрыва на мине погибли двое мужчин 32 и 19 лет", — говорится в сообщении.

Известно, что оба мужчины были жителями села Слатино.

Синегубов подчеркнул, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета, ни в коем случае не нужно его трогать.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, 20 февраля на Харьковщине на границе сел Довгенькое и Сулиговка Изюмского района специалисты взрывотехнической службы полиции обнаружили противотанковое минное поле.

Также мы писали, что в селе Довгенькое Харьковской области погибли два человека на вражеской мине. Еще один человек в результате взрыва получил ранения и был госпитализирован.