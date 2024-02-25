Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области на мине взорвались двое мужчин, — ОВА arrow

В Харьковской области на мине взорвались двое мужчин, — ОВА

25 февраля 2024 19:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харьковской области на мине взорвались двое мужчин, — ОВА
Разминирование территорий. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Около населенного пункта Великие Проходы Харьковского района в воскресенье, 25 февраля, на мине взорвались два человека. Оба мужчины погибли в результате полученных травм.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Возле Великих Проходов на мини взорвались мужчины

"Около 16 часов возле населенного пункта Большие Проходы Харьковского района от подрыва на мине погибли двое мужчин 32 и 19 лет", — говорится в сообщении.

Известно, что оба мужчины были жителями села Слатино.

Синегубов подчеркнул, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета, ни в коем случае не нужно его трогать.

null
Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, 20 февраля на Харьковщине на границе сел Довгенькое и Сулиговка Изюмского района специалисты взрывотехнической службы полиции обнаружили противотанковое минное поле.

Также мы писали, что в селе Довгенькое Харьковской области погибли два человека на вражеской мине. Еще один человек в результате взрыва получил ранения и был госпитализирован.

Харьков
взрыв
мины
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме