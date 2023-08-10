В Купянском обществе на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию

Эвакуация людей. Фото иллюстративное: google

В четверг, 10 августа, в Купянской общине на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию. Такое решение приняли в ОВА, учитывая постоянные обстрелы и ситуацию безопасности.

Об этом сообщает Купянская МВА.

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Обязательная эвакуация

Так, соответствующее распоряжение подписал начальник Купянской МВА Андрей Конашевич 9 августа.

Согласно документу, обязательную эвакуацию из Купянского района Харьковщины объявили для общин, приближенных к зоне боевых действий: Дворичанской, Петропавловской, частично с территорий Кондрашовской, Куриловской и Купянской.

Кроме этого, эвакуируют жителей города Купянск Заосколье (левый берег реки Оскил), пгт Ковшаровка, г. Купянск — Узловой.

Документ об эвакуации. Фото: Купянская МВА\Telegram

Напомним, село Петропавловка в Купянском районе стало мишенью обстрела российских военных днем 9 августа, из-за чего возник пожар. Спасатели потушили огонь менее чем через час.

Добавим, что враг продолжает обстреливать населённые пункты Харьковской области. За минувшие сутки из-за атак россиян были ранены два человека.