Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию: в чем причина arrow

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию: в чем причина

10 августа 2023 12:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Купянском обществе на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию
Эвакуация людей. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 10 августа, в Купянской общине на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию. Такое решение приняли в ОВА, учитывая постоянные обстрелы и ситуацию безопасности.

Об этом сообщает Купянская МВА.

Читайте также:

Обязательная эвакуация

Так, соответствующее распоряжение подписал начальник Купянской МВА Андрей Конашевич 9 августа.

Согласно документу, обязательную эвакуацию из Купянского района Харьковщины объявили для общин, приближенных к зоне боевых действий: Дворичанской, Петропавловской, частично с территорий Кондрашовской, Куриловской и Купянской.

Кроме этого, эвакуируют жителей города Купянск Заосколье (левый берег реки Оскил), пгт Ковшаровка, г. Купянск — Узловой.

null
Документ об эвакуации. Фото: Купянская МВА\Telegram

Напомним, село Петропавловка в Купянском районе стало мишенью обстрела российских военных днем 9 августа, из-за чего возник пожар. Спасатели потушили огонь менее чем через час.

Добавим, что враг продолжает обстреливать населённые пункты Харьковской области. За минувшие сутки из-за атак россиян были ранены два человека.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз