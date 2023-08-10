В Купянском обществе на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию: в чем причина
В четверг, 10 августа, в Купянской общине на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию. Такое решение приняли в ОВА, учитывая постоянные обстрелы и ситуацию безопасности.
Об этом сообщает Купянская МВА.
Обязательная эвакуация
Так, соответствующее распоряжение подписал начальник Купянской МВА Андрей Конашевич 9 августа.
Согласно документу, обязательную эвакуацию из Купянского района Харьковщины объявили для общин, приближенных к зоне боевых действий: Дворичанской, Петропавловской, частично с территорий Кондрашовской, Куриловской и Купянской.
Кроме этого, эвакуируют жителей города Купянск Заосколье (левый берег реки Оскил), пгт Ковшаровка, г. Купянск — Узловой.
Напомним, село Петропавловка в Купянском районе стало мишенью обстрела российских военных днем 9 августа, из-за чего возник пожар. Спасатели потушили огонь менее чем через час.
Добавим, что враг продолжает обстреливать населённые пункты Харьковской области. За минувшие сутки из-за атак россиян были ранены два человека.