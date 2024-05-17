Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині окупанти обстріляли евакуаційний пункт — Синєгубов повідомив деталі атак arrow

На Харківщині окупанти обстріляли евакуаційний пункт — Синєгубов повідомив деталі атак

17 травня 2024 09:50
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Атаки та обстріли Харківщини
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Фото: glavcom.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Харківському напрямку та у самій області ситуація з бойовими зіткненнями та обстрілами залишається напруженою, але контрольованою. Росіяни обстрілювали регіон за допомогою артилерії, РСЗВ, мінометів та ракет С-300, є влучання у проміжний евакуаційний пункт.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в Telegram, у п'ятницю,17 травня.

Читайте також:

Обстріл Харківщини та ситуація на фронті

За словами Синєгубова, ситуацію  контролюють українські військові. Але окупанти  не полишають спроб витіснити наші війська біля Вовчанська. Саме там напередодні був "приліт" у проміжний пункт евакуації, постраждали медичні представнники.

Після опівночі 17 травня росіяни запустили по Харківщині безпілотники та ракети. Було зафіксоване влучання БпЛА по відкритій території. Пошкоджено 3 будинки. 

Пост Синєгубова
Пост Синєгубова в Telegram

У селі Синельникове внаслідок обстрілів із РСЗВ загинув 25-річний чоловік. 

"На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно - Вовчанськ.
Ситуація в населеному пункті Вовчанськ контрольована", — написав Синєгубов. 

Також він додав, що на Куп'янському напрямку ЗСУ відбили кілька атак противника, а на окремих ділянках покращують свооє тактичне становище. 

Нагадаємо, вночі 17 травня окупанти запускали по Харкову "шахеди", а згодом завдали ракетних ударів

Двама днями раніше росіяни завдали ракетного удару із  застосуванням комплексу С-300 по гуртожитку, де проживали евакуйовані та переселенці. 

Харківська область
обстріли
Харківська ОДА
Олег Синєгубов
війна в Україні
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ