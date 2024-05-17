Атаки та обстріли Харківщини

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Фото: glavcom.ua

На Харківському напрямку та у самій області ситуація з бойовими зіткненнями та обстрілами залишається напруженою, але контрольованою. Росіяни обстрілювали регіон за допомогою артилерії, РСЗВ, мінометів та ракет С-300, є влучання у проміжний евакуаційний пункт.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в Telegram, у п'ятницю,17 травня.

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За словами Синєгубова, ситуацію контролюють українські військові. Але окупанти не полишають спроб витіснити наші війська біля Вовчанська. Саме там напередодні був "приліт" у проміжний пункт евакуації, постраждали медичні представнники.

Після опівночі 17 травня росіяни запустили по Харківщині безпілотники та ракети. Було зафіксоване влучання БпЛА по відкритій території. Пошкоджено 3 будинки.

Пост Синєгубова в Telegram

У селі Синельникове внаслідок обстрілів із РСЗВ загинув 25-річний чоловік.

"На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно - Вовчанськ.

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ контрольована", — написав Синєгубов.

Також він додав, що на Куп'янському напрямку ЗСУ відбили кілька атак противника, а на окремих ділянках покращують свооє тактичне становище.

Нагадаємо, вночі 17 травня окупанти запускали по Харкову "шахеди", а згодом завдали ракетних ударів.

Двама днями раніше росіяни завдали ракетного удару із застосуванням комплексу С-300 по гуртожитку, де проживали евакуйовані та переселенці.