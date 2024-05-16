Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У гуртожиток в Харкові, де жили переселенці, влучила ракета С-300, — Терехов arrow

У гуртожиток в Харкові, де жили переселенці, влучила ракета С-300, — Терехов

16 травня 2024 17:29
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Терехов прокоментував влучення C-300 у Харківський гуртожиток, де жили переселенці
Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов, Facebook
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Увечері 15 травня російська ракета С-300 влучила у гуртожиток в Харкові, куди переїхали жителі області. Будівля не зазнала значних руйнувань, але відомо про двох постраждалих.

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов у телемарафоні "Єдині новини" у четвер, 16 травня.

Читайте також:

Окупанти влучили ракетою у харківській гуртожиток 

У гуртожитку у Харкові, куди окупанти влучили ракетою, перебували переселенці із Харківської області.

"Увечері були вибухи, і була пошкоджена будівля гуртожитку. Туди влучила російська ракета, попередньо, С-300. Але, на щастя, не було таких великих руйнувань. Постраждали двоє чоловіків. Їх забрала карета швидкої допомоги. Я був на цьому місці. Але дуже багато людей були налякані, бо там перебували люди, які були вимушені переїхати до нас з інших районів Харківської області", — зазначив Терехов.

Міський голова Харкова також повідомив, що вночі 16 травня було влучання двох ракет. Під час цих обстрілів пошкоджено 11 будинків. Комунальні підприємства ліквідовують наслідки ворожих обстрілів.

Раніше ми писали, що у зв'язку з бойовими діями на півночі Харківщини у прифронтових населених пунктах продовжується евакуація населення. Відтак, за минулу добу у безпечні регіони вивезли ще 1 756 цивільних. 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський приїхав у одну із харківських лікарень, де перебувають поранені військовослужбовці, аби вручити нагороди захисникам Харківщини. 

війна
Харків
гуртожиток
переселенці
Ігор Терехов
окупанти
ракета
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

16 травня 2024
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ