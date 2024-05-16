Терехов прокоментував влучення C-300 у Харківський гуртожиток, де жили переселенці

Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов, Facebook

Увечері 15 травня російська ракета С-300 влучила у гуртожиток в Харкові, куди переїхали жителі області. Будівля не зазнала значних руйнувань, але відомо про двох постраждалих.

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов у телемарафоні "Єдині новини" у четвер, 16 травня.

Читайте також:

Окупанти влучили ракетою у харківській гуртожиток

У гуртожитку у Харкові, куди окупанти влучили ракетою, перебували переселенці із Харківської області.

"Увечері були вибухи, і була пошкоджена будівля гуртожитку. Туди влучила російська ракета, попередньо, С-300. Але, на щастя, не було таких великих руйнувань. Постраждали двоє чоловіків. Їх забрала карета швидкої допомоги. Я був на цьому місці. Але дуже багато людей були налякані, бо там перебували люди, які були вимушені переїхати до нас з інших районів Харківської області", — зазначив Терехов.

Міський голова Харкова також повідомив, що вночі 16 травня було влучання двох ракет. Під час цих обстрілів пошкоджено 11 будинків. Комунальні підприємства ліквідовують наслідки ворожих обстрілів.

Раніше ми писали, що у зв'язку з бойовими діями на півночі Харківщини у прифронтових населених пунктах продовжується евакуація населення. Відтак, за минулу добу у безпечні регіони вивезли ще 1 756 цивільних.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський приїхав у одну із харківських лікарень, де перебувають поранені військовослужбовці, аби вручити нагороди захисникам Харківщини.